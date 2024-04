La prueba del líder en GH tuvo dos ganadores y las discusiones no cesan: qué puede pasar en la casa

La prueba del líder en Gran Hermano (Telefe)

La tensión aumenta a medida que las dinámicas dentro de la casa más famosa del país se tensan. Así, cada día en Gran Hermano (Telefe) las emociones se viven a flor de piel al tiempo que la convivencia deja de ser ese espacio idílico para transformarse en un lugar donde se tejen alianzas y traiciones, por lo que la prueba de liderazgo semanal se convierte en un espacio clave para determinar qué rol se ocupará, al menos por unos días.

Así, en la última emisión, la competencia se llevó a cabo en parejas, donde los participantes enfrentaron el desafío de mantener una plataforma equilibrada mientras maniobraban varias barras a una distancia específica. Virginia y Damián, así como Martín y Bautista, sobresalieron en la primera instancia de la prueba, por lo que durante los últimos minutos del martes se produjo la final.

Finalmente, la victoria estuvo del lado de Martín y Bautista, lo que no solo les otorga ventajas dentro del juego, sino que también intensifica las especulaciones sobre cómo sus decisiones afectarán las relaciones entre los concursantes, ya que, como ocurre cada semana, gracias a este desempeño tendrán el poder de influenciar directamente en las nominaciones, un factor clave en la dinámica del ciclo.

En los últimos días, el juego mostró tensiones crecientes, especialmente con la deteriorada amistad entre Catalina y Furia, y con la reciente eliminación de Joel, quien había vuelto a ingresar a la casa por el repechaje. Entonces, la alineación de Virginia y Damián con Cata y su grupo podría verse afectada dependiendo de las acciones de los ganadores del desafío.

GH: Catalina y Emmanuel se pelearon a los gritos y cruzaron repudiables insultos (Telefe)

Incluso, en las últimas horas, un nuevo conflicto involucró a Catalina y a Emmanuel, cuando una feroz pelea entre ambos rompió la tranquilidad del momento. Todo comenzó cuando el cordobés estaba hablando con Virginia sobre algunas actitudes de Furia que no le cerraban. “Yo no lo hago de mala, ¿entendés?”, se defendió Emmanuel al hablar al respecto. Y ahí lo cruzó la pediatra. “Llorás todo el día porque sos un maricón lleva y trae...”, le espetó Catalina. “¿Eh?”, le preguntó él, haciéndose el sordo. “Sos un maricón lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando”, repitió ella. “Ella dice que no desestabiliza, ella vive desestabilizando la casa. Y vos lo sabés también, Emma”, intervino Virginia para retomar el tema de conversación y tratar de ignorar el insulto de Catalina para con Emmanuel.

“¿No ves? Para ella soy un maricón, un puto de mierda, no lo va a parar de decir jamás”, dijo Emmanuel, muy ofendido. “Vos siempre con la homofobia”, se defendió Catalina. “Sí, sos una homofóbica de mierda” insistió el cordobés. “Y que te haga ruido, aceptalo, aceptalo. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste ‘maricón de mierda’”, argumentó a continuación. “Sí, fue una forma de decir...”, volvió a defender su punto la médica, quien reingresó a la cas tras un repechaje. “Sos una maleducada. Andate, maleducada. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida. Ubicate en tu palmera, ubicate en la palmera, loca. Ubicate en la palmera, ridícula”, le gritó Emmanuel sin dejarla hablar.

“Dale, dale, ya me ubiqué. Ya aprendí, mi vida. Dale, seguí...”, le respondía Cata, en un tono algo sobrador. “Ubicate en la palmera. Te van a ubicar el domingo, te van a ubicar el domingo”, le dijo Emmanuel en referencia a la próxima gala de eliminación. “No hay ningún problema. Me voy con la frente en alto”, dijo ella, orgullosa. “Sos una conventillera. Villera, eso es lo que sos”, cerró la charla Emmanuel con otro repudiable insulto.