Los repudiables insultos entre Catalina y Emmanuel de GH que causaron un fuerte rechazo en sus seguidores

GH: Catalina y Emmanuel se pelearon a los gritos y cruzaron repudiables insultos (Video: Twitter)

A medida que transcurren los días del lado de adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) la convivencia entre los participantes que siguen allí se va tensando cada vez más, con la mira puesta en el premio final. Esta vez, en la transmisión se pudo ver parte de una feroz pelea entre Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich en un momento que estaban compartiendo en la cocina del hogar junto con otros concursantes.

El cordobés estaba hablando con Virginia sobre algunas actitudes de Furia que no le cerraban. “Yo no lo hago de mala, ¿entendés?”, se defendió Emmanuel al hablar al respecto. Y ahí lo cruzó la pediatra. “Llorás todo el día porque sos un maricón lleva y trae...”, le espetó Catalina. “¿Eh?”, le preguntó él, haciéndose el sordo. “Sos un maricón lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando”, repitió ella. “Ella dice que no desestabiliza, ella vive desestabilizando la casa. Y vos lo sabés también, Emma”, intervino Virginia para retomar el tema de conversación y tratar de ignorar el insulto de Catalina para con Emmanuel.

“¿No ves? Para ella soy un maricón, un puto de mierda, no lo va a parar de decir jamás”, dijo Emmanuel, muy ofendido. “Vos siempre con la homofobia”, se defendió Catalina. “Sí, sos una homofóbica de mierda” insistió el cordobés. “Y que te haga ruido, aceptalo, aceptalo. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste ‘maricón de mierda’”, argumentó a continuación. “Sí, fue una forma de decir...”, volvió a defender su punto la médica, quien reingresó a la cas tras un repechaje. “Sos una maleducada. Andate, maleducada. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida. Ubicate en tu palmera, ubicate en la palmera, loca. Ubicate en la palmera, ridícula”, le gritó Emmanuel sin dejarla hablar.

“Dale, dale, ya me ubiqué. Ya aprendí, mi vida. Dale, seguí...”, le respondía Cata, en un tono algo sobrador. “Ubicate en la palmera. Te van a ubicar el domingo, te van a ubicar el domingo”, le dijo Emmanuel en referencia a la próxima gala de eliminación. “No hay ningún problema. Me voy con la frente en alto”, dijo ella, orgullosa. “Sos una conventillera. Villera, eso es lo que sos”, cerró la charla Emmanuel con otro repudiable insulto.

En enero pasado, Catalina y Emmanuel ya se habían peleado

Cata y Emma ya se habían cruzado en estos términos hace unos meses. En aquella ocasión, ocurrida durante una madrugada de enero, la médica había increpado a su compañero cordobés con un insulto homofóbico y debieron intervenir sus compañeros para intentar calmar la situación. Todo había comenzado cuando los “hermanitos” estaban discutiendo y terminaron a los gritos dentro de la casa más famosa del país. “El domingo te vas, puto”, le dijo Cata, furiosa. “¿Qué dijiste, maleducada? Vení a decírmelo cara a cara”, le contestó Emma. La pelea continúo por unos minutos más hasta que “Las Furiosas” intervinieron.

Luego de haber discutido con la hija del exfutbolista Adrián Gorostidi -que pasó por clubes como Colón de Santa Fe y Universitario de Perú-, el cordobés no pudo evitar largarse a llorar mientras charlaba con Manzana. “Me revuelve un montón de cosas horribles que me hicieron un montón de veces”, le explicó a su compañero. “El reglamento dice una cosa y ellas lo están incumpliendo, si es justo tienen que tener algún tipo de sanción”, le contestó el cantante nacido en la provincia de Tucumán.

Por otra parte, Bautista aseguró que Emmanuel le habría arrojado un vaso de vidrio a la pediatra y como consecuencia se habría lastimado la mano. Mientras tanto, las amigas de Catalina opinaron que el cordobés debería ser expulsado de manera inmediata por su mal comportamiento.