“¿Era un tóxico?”: la pregunta sobre Nicolás Cabré que hizo dudar a Laurita Fernández

Laurita Fernández se refirió a su romance con el actor tras dos años de su separación

El romance entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré logró posicionarse como uno de los más envidiados del mundo del espectáculo hasta que, en 2021, decidieron tomar caminos separados. “No era feliz”, se sinceró la protagonista de la obra de teatro Legalmente rubia.

Fue este jueves a la mañana, en diálogo con el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece). Allí, la actriz habló de su presente amoroso, junto al productor Claudio “Peluca” Brusca; pero también de su pasado y aprovechó para abrir su corazón. “He ido y vuelto con la mayoría de mis ex. Lo intenté. Yo le pongo garra”, dijo entre risas y luego recordó su ruptura con Cabré. “Todo horrible. Estaba yendo y viniendo, separándome en plena pandemia. Me ha costado despegarme puntualmente de ese vínculo porque, bueno, de pronto habíamos flasheado una vida juntos”, contó.

Además, destacó el vínculo que construyó con su hija, Rufina, producto de la relación entre Nicolás Cabré y la China Suárez, y a quien tuvo que dejar de ver. “Eso fue lo más difícil”, aseguró. En un reportaje anterior, Fernández ya se había referido a este tema: “La extraño un montón, pero cuando uno corta el lazo con alguien, está bien hacerlo con toda la familia porque, si no, se hace más difícil. La extraño más a ella que a él, compartí tres años de su vida, pero me parece que está bueno cortar vínculo en todo sentido para que después cada uno siga con su vida”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, el periodista Rodrigo Lussich aprovechó para hacerle una pregunta picante. “¿Cabré era muy tóxico?”, quiso saber. La actriz fue contundente: “No, pero me ha pasado de ir dándome cuenta, a lo largo de los años, qué me hace bien a mí y qué no, pero no porque el otro tenga una falla o algo que lo catalogues de tóxico. Es más una cuestión de decir; ‘Che por ahí yo cedí en un montón de cosas y después me di cuenta de que no era feliz de esa manera’”.

Vale recordar que, días atrás, Nicolás Cabré blanqueó su romance con Rocío Pardo, a quien conoció durante la temporada de verano en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. “Sobran las palabras”, escribió el intérprete al compartir su primer posteo con su flamante pareja.

Las fotos se viralizaron en segundos. Sin embargo, todas las miradas se posaron en la reacción de Laurita Fernández. En ese sentido, este jueves, los Socios del Espectáculo destacaron el parecido entre la ex y la actual pareja de Cabré: “¿Vos creés que te busca en el fondo a vos?”, le consultaron a Laurita. Esquiva, pero sonriente, la rubia intentó restarle importancia. “Yo soy más ecléctica con los gustos, pero hay gente que tiene tendencias”, dijo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Un amor al calor de las sierras

Lo dicho, Cabré y actual pareja se conocieron haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Él estuvo al frente de Los mosqueteros del rey, junto a Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal; Rocío, en tanto, conoce la ciudad desde chica y como pocas, ya que es la hija de Miguel Pardo, el reconocido productor cordobés.

“El verano los juntó” sentenciaron en LAM (América) tras jugar al clásico enigmático, y mostrar finalmente la foto en la que se veía a Cabré compartiendo una ensalada en un restaurante en las sierras cordobesa junto a Pardo.

Consultada por un móvil de Intrusos (América) ella lo negó, aunque con la picardía de quien no quiere ocultar demasiado. Por su parte, el actor hizo gala de su obstinado bajo perfil, sin expresarse al respecto y utilizando sus redes sociales solo para compartir asuntos profesionales, sus rutinas de entrenamiento y algunos momentos su hija.

Finalmente, promediando marzo, jugó un poco más fuerte. Rocío cumplió años y Nicolás le dejó un corazón en la foto de la torta que ella subió a sus redes. Un detalle sutil, pero que no pasó desapercibido. Y si quedaba algún escéptico, se evaporó en los últimos instantes del miércoles.