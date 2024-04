Las imágenes de Julieta Poggio con un joven en Mendoza que acrecientan las versiones de romance: “Ando enamorada”

Julieta Poggio en Mendoza muy cerca de Fabri Maida

Tras haber cobrado mayor popularidad dentro de la casa de Gran Hermano, la vida amorosa de Julieta Poggio se convirtió en tema de debate para sus fanáticos y cada vez que pueden se preguntan cómo está el corazón de la influencer. Si bien ella aclaró en más de una oportunidad que está soltera, recientemente eso habría cambiando por una entrevista donde confirmó que “está conociendo a alguien” pero que “no busca exponerlo para que funcione”.

En ese sentido, en las últimas horas Teleshow recibió material exclusivo donde se pudo ver a la actriz muy cerca de un joven con el que casualmente se la vincula desde principio de año: el joven en cuestión es Fabri Maida.

Julieta Poggio en Mendoza afirmó que está “muy enamorada”

Julieta aprovechó el fin de semana XXL para viajar a Mendoza y disfrutar de unos días rodeada de amigos, bodegas, salidas nocturnas y turismo. En sus redes sociales se mostró acompañada pero nunca por Fabri. Aunque Infobae recibió una foto y un video donde se puede ver al joven en el mismo lugar. En el audiovisual están en un boliche bailando y hablando, y ella lleva el mismo peinado de dos rodetes que tenía en el parque San Martín unas horas antes.

Fabri Maida en el mismo boliche que Juli Poggio en Mendoza

Cabe destacar que las versiones de romance entre ambos vienen desde enero cuando la exhermanita viajó a Punta del Este para festejar el comienzo del 2024 y la vieron muy cerca de un chico, al tiempo se subo que era Maidana. Fue la cuenta de Instagram que publica contenido de la farándula LoMásPopu la cual en primera instancia reveló que la actriz estaba muy cerca de un chico en un boliche: “Se la vio muy pegadita y sonriente junto a un desconocido”.

Y luego revelaron la identidad del muchacho en cuestión: “El desconocido se llama Fabri Maida. Me dicen que es amigo de la mejor amiga de Juli, también lo conoce al ex de ella”, confirmaron desde la cuenta. Al mes siguiente hubo otra imagen reveladora: la modelo fue nuevamente vista junto al joven, aunque ellos no revelan que están juntos sino que se los ve por imágenes que toman otras personas.

Juli Poggio y Maidana en Punta del Este

Fue el mismo perfil de Instagram el que publicó una foto de Julieta con Fabri de espaldas y según testigos además de lo que se puede constatar en las imágenes es que Poggio iba caminando de la mano con el joven cerca de su departamento en el barrio porteño de Palermo.

Juli Poggio y Fabri de la mano por Palermo

Por último, hubo otra coincidencia entre ambos y fue un domingo que fueron a pasar el día al mismo hotel y que subieron imágenes desde el lugar pero tampoco se mostraron juntos. De todas maneras, sus seguidores atentos, confirmaron que estaban disfrutando del plan avivando así los rumores que ya circulaban acerca de un posible vínculo amoroso.

La influencer y el joven también estuvieron en el mismo hotel

Juli Poggio habló de su relación con Fabri Maida

Hace unos días Julieta rompió el silencio sobre su vínculo con Maida y le dio una nota al notero de LAM Santiago Sposato, quien le preguntó por los imágenes que se filtraron en el verano tanto con Marcos Ginocchio como con Fabricio, ya que en un momento coincidieron los tres en Punta del Este.

Juli Poggio habló de su vínculo con Fabri Maida

“Se me juntó el ganado”, le dijo Julieta Poggio al cronista de Ángel de Brito cuando le mostró una foto en la playa, abrazada con Fabricio, y otra con Marcos en una fiesta. “¿Quién es Fabri?”, quiso saber a lo que Poggio respondió: “Fabri es un amigo mío. Tenemos un grupo de cuatro y hacemos planes de amigos”.

“Pero compartieron habitación de hotel…”, insistió el notero aunque la actriz desmintió: “No, no. Ah, sí, fuimos a bailar y después nos fuimos a un hotel a pasar el día. En la habitación (que subimos a las historias) estuvimos los cuatro”.

Con ganas de seguir preguntando, el notero continuó: “En ese mismo viaje estuviste con Marcos en una fiesta”. “Sí, también”, contestó Julieta con una sonrisa. “Se te juntó el ganado en este viaje, ¿o no?”. Por su parte, Julieta que es súper picante le respondió: “Se juntó bastante el ganado. Pensándolo, sí”, con esta respuesta dejó en claro que sí pasó algo con Fabricio al igual que con su excompañero de reality.

Por último, el cronista cerró: “¿No son celosos de que vos hayas estado con los dos?”. A lo que Julieta concluyó sin filtro: “¿Cómo van a ser celosos si yo estoy soltera? Estoy más soltera que nunca en mi vida. Un día con uno, un día con otro. La verdad, me re divierte”, concluyó.