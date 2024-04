Los cumpleaños más inolvidables de Marcelo Tinelli en el día que celebra sus 64 años: emotivas postales de su niñez y la gran fiesta de 50

Marcelo Tinelli cumple 64 años: un recorrido por sus cumpleaños más inolvidables (Foto: Instagram)

“Soplá y pedí un deseo”. En el día que Marcelo Tinelli celebra sus 64 años parecería que muchos de los sueños y anhelos que tuvo en su vida se cumplieron. Una larga carrera marcada por el éxito profesional, el amor incondicional de sus hijos, los romances intensos que vivió y las grandes amistades que supo cosechar son parte de un camino en el que no hubo solo rosas. Pero siempre hubo tortas esponjosas, sonrisas y festejos.

“Esa mirada de amor de mi papá en mi cumple, es algo que me emociona cada vez que miro esta foto”, escribió el animador, que pronto desembarcará en la conducción del formato de humor LOL, junto a una foto en blanco y negro de su primer año. Allí aparece en brazos de María Esther Domeño, o Chiquita como todos llamaban a su mamá, junto a la presencia amorosa de su padre, Dino Hugo Tinelli. Una dulce postal de aquellos años, en su Bolivar natal, cuando todavía usaba chupete y llevaba unos cisnes adornando un buzo.

Como un diálogo entre aquel niño y el hombre que hoy es, el conductor acostumbra a compartir postales familiares de su infancia en sus redes sociales. Allí aparecen tías y primos en los años sesenta, entre botellas de vino, peinados colmena y copas a medio beber como rastros de momentos inolvidables.

El primer cumpleaños de Marcelo Tinelli junto a Dino y Chiquita, sus padres

Marcelo siempre aparece con la misma sonrisa y los ojos traviesos. Puede ser junto a una torta de crema con grajeas de colores o en una con seis velitas y un auto en el centro como decoración. “Los amo por siempre”, puso, junto a una foto de Dino y Chiquita que acompañó con un corazón. Remembranzas de un tiempo lejano, pero en él muy presente.

Casi cinco décadas después Tinelli, el conductor del Bailando, el empresario y productor, tomaba la fiesta de sus 50 años como un momento para celebrar todo lo conseguido. Un enorme local en La Boca fue elegido para que más de 400 invitados se reúnan en un acontecimiento que contó con un fuerte operativo de seguridad. La expresión “tiró la casa por la ventana” se repitió en las crónicas de aquel 2010 que cubrieron el festejo.

Marcelo Tinelli cuando celebró sus 6 años en su Bolivar natal junto a Chiquita, su mamá, su tía y Luciano El Tirri (Foto: Instagram)

Guillermo Francella, Adrián Suar, Griselda Siciliani, Mariana Fabbiani, Nicolás Repetto, Coco Basile, Tití Fernández, el Cholo Simeone, Gustavo Yankelevich, Mónica Farro, Pollo Vignolo, Emilia Attias, Marcela Feudale, Miguel del Sel, Dadi Brieva y el Chino Volpato fueron algunos de los famosos que estuvieron invitados junto a sus amigos humoristas de VideoMath y ShowMatch como Pablo Granados, Pachu Peña, José María Listorti, Turco Naim, Diego Pérez, Diego Korol, Toti Ciliberto, Martín Bossi, Carna, Campi y más. Paula Robles y Soledad Aquino, sus exesposas, también dijeron presente.

Coco Basile, Cholo Simeone, Adrián Suar, Pablo Granados y Nicolás Repetto fueron algunos de los invitados famosos en los 50 años de Marcelo Tinelli (Foto: AM, Telefe)

La noche tuvo a Cacho Castaña dando un show exclusivo y Vilma Palma e Vampiros puso a bailar a la gente en una celebración que terminó a las seis de la mañana y, por supuesto, tuvo muchos brindis y una torta gigantesca. “Fue un cumpleaños maravilloso rodeado de amigos”, contó él a la cámara de Infama mientras se marchaba ya con la luz del día.

“Los 50 años me pegaron más. Ahora quiero disfrutar la vida. Y es lo que estoy haciendo porque estoy en compañía de mis hijos y con la gente que más quiero. A los 40 me sentía de 60 años y ahora me siento con 15 años menos”, compartía en una charla con Este es el show, esta vez por sus 51 años donde, detallaba, había recibido llamados telefónicos que lo habían emocionado.

Marcelo Tinelli a la salida de la gran fiesta que dio por sus 50 años en La Boca (Foto: Infama, América)

“Me siento un ser completo en todo, aún con las falencias que uno puede tener. Si me gustaría que mis viejos estuvieran al lado mío. Me siento bárbaro, yo no creo en la edad del documento sino en la edad de la energía de las personas. Sé que es muy difícil vivir sin deseos o sin anhelos, pero yo estoy muy conectado con el hoy”, reflexionaba, a flor de piel. Ese día, en oposición al del año anterior, se preparaba para una reunión para sus más cercanos en el SUM de su edificio.

Ya en 2022, cuando el animador cumplía 62 años y estaba en pareja con Guillermina Valdés, se volcaba a Instagram donde hacía un profundo balance de su vida. “Este soy yo en el día de mi cumple, rodeado de amor, de afecto, y de cariño. El mismo que se fue de Bolívar hace muchos años, cuando tenía 10 años, para traer a mi papá a Capital Federal y lamentablemente después lo perdería”, expresó, conmovido.

“Soy el mismo que empezó allá sirviéndole los sánguches prácticamente como cadete a José María Muñoz y a todo el equipo de Radio Rivadavia; soy aquel que encontró un día a Juan Alberto Badía en mi vida y agradezco todavía, hasta el día de hoy, el haberlo encontrado, haberlo conocido. Quien me abrió las puertas de la radio y de la televisión”, señaló, desde un video.

Marcelo Tinelli y sus cinco hijos en la previa de su cumpleaños número 63 (Foto: Instagram)

“Soy el que conoció un día al gran Yankelevich, que me dio la gran oportunidad de estar en Telefe y empezar a la medianoche con Videomatch; soy una persona sumamente agradecida, por todo el amor y el cariño que me dan”, repasó, sensibilizado mientras le dirigía palabras especiales al público. “Hoy particularmente es increíble, no hago más que recibir muestras de afecto, así que gracias a todos por estar ahí siempre, por permitirme entrar en sus casas y entablar este vínculo que después de tantos años nos hacen ya prácticamente ser familia”, reflexionó.

El año pasado la nostalgia invadía a Marcelo Tinelli por un cumpleaños en donde Juana Tinelli, su hija modelo que acababa de debutar en la Semana de la Moda en París, estaba lejos. Pero todo terminó en una gran sorpresa. Él, el rey de las cámaras ocultas, fue sorprendido en su casa cuando apareció la joven en su living como el regalo más lindo. “Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Con lo que la extrañaba”, escribió, junto a una postal abrazándola.

Momentos especiales, emotivos y de dicha para Marcelo Tinelli en un nuevo cumpleaños que lo vuelve a encontrar rodeado de amor.