La sentida reflexión de Marcelo Tinelli en el día de su cumpleaños: “Soy el mismo que se fue de Bolívar”

El viernes Marcelo Tinelli cumplió 62 años y recibió una gran ola de felicitaciones en sus redes sociales. Sus hijos se sumaron con sentidos mensajes que despertaron la emoción del conductor. Invadido por los recuerdos, grabó un video donde repasó los momentos bisagra de su vida, desde su infancia en Bolívar hasta su éxito en la televisión. En las últimas horas de su cumpleaños compartió una reflexión con sus seguidores de Instagram y les agradeció por el apoyo que le brindan desde los inicios de su carrera.

“Este soy yo en el día de mi cumple, rodeado de amor, de afecto, y de cariño. El mismo que se fue de Bolívar hace muchos años, cuando tenía 10 años, para traer a mi papá a Capital Federal y lamentablemente que después lo perdiera”, dijo en el comienzo del clip que filmó en modo selfie. Mientras disfrutaba de un paseo en lancha, continuó: “Soy el mismo que empezó allá sirviéndole los sánguches prácticamente como cadete a José María Muñoz y a todo el equipo de Radio Rivadavia; soy aquel que encontró un día a Juan Alberto Badía en mi vida y agradezco todavía, hasta el día de hoy el haberlo encontrado, haberlo conocido, quien me abrió las puertas de la radio y de la televisión”.

“Soy el que conoció un día al gran Yankelevich, que me dio la gran oportunidad de estar en Telefe y empezar a la medianoche con Videomatch; soy una persona sumamente agradecida, por todo el amor y el cariño que me dan”, agregó conmovido. Luego de más de tres décadas en la pantalla chica, quiso dedicarle unas palabras también al público que lo acompañó desde sus hogares. “Hoy particularmente es increíble, no hago más que recibir muestras de afecto, así que gracias a todos por estar ahí siempre, por permitirme entrar en sus casas desde hace tantos años y entablar este vínculo que después de tantos años nos hacen ya prácticamente ser familia”, expresó.

Sobre el final contó que pasó un “cumpleaños maravilloso” y así se reflejó en sus stories, donde se lo vio feliz junto a sus mascotas, acompañado también de Guillermina Valdes. La modelo y diseñadora mostró la cena que estaban preparando para celebrar en familia, y lo felicitó en las redes con un romántico mensaje: “Feliz cumple mi amor, que seas muy feliz, te amo mucho”.

Cande Tinelli fue la que más se explayó con tiernos mensajes y algunas fotos de su infancia. “Feliz cumpleaños a este ser explotado de amor y generosidad. Mi ejemplo a seguir, mi maestro, mi amigo, mi papá. Orgullosa de ser tu hija. Me enseñás constantemente. Te escucho, te miro, aprendo, gracias por ser vos”, sentenció en su primer posteo. Y horas más tarde hizo otra publicación: “Sé muy feliz, siempre, y que toda la mala energía sigan siendo ruidos’; no pierdas tu humor, tu sonrisa, porque nunca nadie podrá apagar tu propio sonido. Como decís siempre: Disfrutá”.

Su hermana Micaela también le dedicó varias stories desde México, donde está conviviendo con Lisandro Licha López. “Feliz vida, te merecés todo lo bueno y lindo de este mundo. Gracias por enseñarme tanto, disfrutemos siempre juntos”, le escribió, al tiempo que su pareja también lo etiquetaba en un video: “¡Feliz cumple querido suegro! Te deseo todo lo mejor del mundo, te quiero mucho”.

“Te amo pa, tu luz es infinita. Gracias por tanto amor puro. Siempre juntos”, expresó Francisco Tinelli, mientras que Juanita volcó su felicitación en sus historias de Instagram: “Feliz cumple pa, te admiro y te amo con todo mi corazón”. En representación del menor de la familia, el pequeño Lorenzo, Guillermina publicó una foto de padre e hijo pasando el día juntos.

