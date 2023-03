Juanita Tinelli llegó en secreto a Buenos Aires y sorprendió a Marcelo en un día muy especial: “No lo pudo creer”

Juanita Tinelli sorprendió a Marcelo en un día muy especial: “No lo pudo creer”

En pocos días se cumple un mes desde que Juanita Tinelli tomó la decisión de armar las valijas y partir rumbo al Viejo Continente, más precisamente a Paris, Francia, para probar suerte como modelo. La joven se despidió de su familia y emprendió un viaje, que hasta ahora, ha cosechado buenos frutos.

No obstante, la joven decidió volver a Argentina por un motivo muy particular y le dio una grata sorpresa a Marcelo, quien en su momento la despidió con lágrimas en los ojos. Es que el próximo sábado 1° de abril, su padre celebra su cumpleaños número 62 y, lo cierto es que, teniendo a su hija tan lejos, estaba un poco triste por no poder festejarlo con la familia unida.

Juanita, quien contó con su tío, Luciano El Tirri, de cómplice, sorprendió a Tinelli durante la mañana del jueves. La joven llegó de sorpresa y fue directo a la habitación de su padre para despertarlo. El momento quedó grabado en video y tanto ella como el conductor lo publicaron en sus respectivas cuentas de las redes sociales.

La hija del conductor se instaló en Paris para probar suerte como modelo

“Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo es que haya vuelto de París de sorpresa para mi cumple Juanita. Con lo que la extrañaba. Casi me muero cuando me despertó esta mañana”, escribió la nueva figura de América. “Me morí de amor”, confesó Marcelo Tinelli y agregó: “Ahí estaba justo El Tirri para grabar este momento único. Te amo mi Juani, mi pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer”.

Juanita comentó la publicación de su papá con un tierno mensaje: “Te extrañé tanto tanto. Te amoooooo”. Y, El Tirri, también dijo lo suyo: “Que lindo encuentro! Juanita se te extrañó mucho por acá! Cumple perfecto para Marcelo. Todos Juntos”.

En las últimas horas, Marcelo Tinelli fue confirmado como nuevo gerente artístico de América. El rumor, que circuló durante varios días, se hizo realidad este miércoles a tarde cuando el conductor y empresario llegó pasadas las 19 horas a la emisora para firmar el contrato.

De esta manera, el titular de LaFlia llegará al canal este año con su clásico e histórico formato ShowMatch y Bailando 2023. Así, luego de 17 años en Eltrece, donde terminó su contrato en diciembre del año pasado, Tinelli retoma su programa más exitoso para la señal de Palermo.

“Firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme”, aseguró en tono jocoso -el mismo que mantuvo durante toda la entrevista- en una extensa charla con Ángel de Brito en LAM. “Me encanta poder estar en este canal”, sintetizó. Tras ello, comenzó con los detalles de lo que vendrá.

“En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después, armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí”, le adelantó a De Brito.

