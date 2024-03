Agostina salió con todo contra Furia en GH por la actitud que tomó con Catalina: “Le hace lo mismo que a mí”

Agostina, durísima con Furia sobre el alejamiento que esta teniendo con Catalina: "Le esta haciendo lo mismo que me hizo a mi" (Video: GH, Telefe)

Hace menos de un mas Agostina Spinelli se marchaba de la casa de Gran Hermano 2023 en medio de una crisis nerviosa y apuntando hacia Furia, su examiga, de amenazarla de muerte. La concursante salió del reality show y se metió de lleno en el enfrentamiento que surgió entre la concursante más polémica y Catalina Gorostidi.

Al hueso, la exoficial de policía se vio reflejada en la situación que hoy está viviendo la pediatra quien pasó de ser la aliada de Furia a hoy tener un vínculo súper tibio en el que ya hubo misiles cruzados. “Me está haciendo lo mismo que me hizo a mí, chicos. Exactamente lo mismo”, arrojó Agostina.

“¿Va a terminar su relación con ella como la terminó con vos?”, indagó Santiago del Moro en el ciclo, mientras ella ratificaba sus palabras y la estrategia que tendría de generar aliadas para después, soltarles la mano. “Exactamente. Lo mismo que me hizo a mí”, enfatizó.

Agostina acusó a Furia en GH de estar haciendo el mismo juego a Catalina que le hizo a ella (Foto: Gran Hermano, Telefe)

“Cata se está dando cuenta de eso. No hay nada actuado”, señaló Alan Simone, poco antes de que el programa muestren la cena de Catalina con su padre dentro de la casa, donde se sinceraba sobre el mal momento que estaba viviendo y el malestar que le generaba la nueva actitud que tomó su amiga. “Se están empezando a caer las caretas”, adelantó.

Mientras que Seferino Reato cuestionó con dureza las últimas acciones de la entrenadora. “Alfa expuso a Furia. La mostró como una persona que no es fiel y eso para una persona como Cata es importante”, se despachó. “La única que puede perjudicarla a Furia es ella misma. Si estaba en placa esta semana podría llegar a tener un voto negativo más que la semana que viene porque ella va a saber revertir todo esto”, opinó por su parte Sol Pérez.

El conductor también se expresó sobre el enfrentamiento de las jugadoras. “No hay lugar para dos caciques en esa casa y nunca lo hubo. Furia es una personalidad muy fuerte y Virginia quiere ocupar otro lugar. También está Cata en el medio. Yo como Seferino creo que Alfa expuso esta amistad y tarde o temprano van a terminar enfrentadas. Hay que ver si alguna se retira”, expresó. A lo que Eliana Guercio se sumó. “A la gente le impactó que deje de lado a su amiga y que apoye a Alfa”, dijo, sobre la polémica.

"Las Furiosas" como se hacían llamar están rotas. Después de que Furia se peleó con Agostina, ahora su nueva enemiga parecería ser Catalina (Foto: GH, Telefe)

Agostina, por su parte, siguió firme contra Furia y el juego que rompió con Catalina. “Convengamos que Alfa entró de visita. Dejar a tu amiga, la que entró recién… No”, afirmó, mientras Laura Ubfal destacaba el alto perfil que tienen este año las jugadoras de la casa. “Las que ponen la cara, se mueven y hacen son las mujeres. Los varones están dibujados y las usan”, sentenció.

La salida de Agostina se dio en medio de un gran escándalo donde se habló hasta de denuncias policiales. Ángel de Brito contó en LAM, pocas horas después de la decisión de la participante de renunciar al juego, la versión. “Agostina, la renunciante, va a va denunciar a Furia por amenazas, no solo va a quedar en el programa. Primero la va a hacer en la policía. Después la va a llevar a la Justicia. Ya habló con abogados”, había dicho.

“Ahora está en aislamiento. Irá a El Debate. Pero su familia decidió que la denuncia penal se va a hacer. Licha lo está estudiando. Yo no creo que lo haga porque va a seguir en el programa, pero Agostina no quiere saber más nada”, había asegurado el conductor, pero fue la misma concursante quien desmintió todo. “No, chicos, no. Es un juego”, dijo Agostina ante la consulta del mismo ciclo. “Es todo mentira”, aseveró.