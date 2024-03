Rodrigo Lussich sufrió un accidente al aire mientras conducía Socios del espectáculo y recibió atención médica

La caída al aire de Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Rodrigo Lussich, quien siempre intenta hacer sus clásicos de todas las mañanas de manera distendida y tranquila, siempre con una pizca de diversión, vivió un insólito momento en Socios del Espectáculo, en el momento en que estaba conduciendo el programa, junto a Adrián Pallares. El periodista tuvo un accidente cuando saltando entre escalones se cayó y preocupó a todos sus compañeros. Enseguida dio algunas demostraciones de dolor, más que nada en su pie y, precisamente, en su tobillo.

En consecuencia, todo el staff del programa se acercó, le dio una mano y lo ayudaron a levantarse, dándose cuanta de que se había doblado el pie, motivo por el cual tuvieron que llamar a un médico, que llegó en unos minutos y analizó al paciente.

Adrián Pallares, su compañero en la conducción, no podía creer lo que estaba pasando. “¿Te caíste de verdad? ¿Me estás jodiendo?”, le consultó, quien aun pensaba que se trataba de un chiste de mal gusto por parte de su colega.

Quien saltó con cierto grado de preocupación fue la periodista Paula Varela, cuando de manera contundente determinó la zona en la que su compañero periodístico se había lesionado. “El tobillo”, reveló de inmediato al verlo.

“Pará, pará, pará, vamos a levantarlo entre todos”, fue uno de los pedidos de Nancy Duré y todos los panelistas lo cargaron hasta la tarima de los escalones. Vázquez analizó la situación y fue tajante con lo que estaba observando. “Se hizo pelota, cayó mal”. Sin embargo, no terminó ahí, porque Paula volvió a dar su punto de vista sobre el accidente. “Tiene doblado el pie”. Adrián solicitó a un médico para determinar qué era lo que le pasó a su compañero.

“Esguince de Pascua”, dio a conocer el locutor. Lussich reveló que se cayó, mientras que Pallares hizo una observación cuando su compañero se sacó la zapatilla. “El pie está entero”. “¿Qué tal doctor? Me caí. Me doblé el pie”, le comentó en medio de la situación. El profesional comenzó a revisarlo y Rodrigo gritó del dolor: “Ay, me dolió”.

Acto seguido, Lussich dejó en evidencia uno de sus tempores. “No me inyecte, no me gustan las agujas”, le pidió al médico que había ido a asistirlo. Sin embargo, su ruego fue en vano, porque el especialista confirmó que le iba a inyectar un analgésico para el dolor, a pesar que no observaba nada raro en su pie.

“Se te pasa enseguida, Rodri”, lo tranquilizó Nancy y Pallares le dio la orden al médico de darle una inyección: “Vas a sufrir todo el fin de semana, prepárelo doctor, no lo hacemos en vivo”. De esa forma concluyó el tenso momento, en donde el conductor pasó de la diversión, a la instantánea preocupación y a los consecuentes nervios por el momento vivido.

Rodrigo Lussich y un insólito momento en pleno programa

Los secretos de Rodrigo Lussich

En un mano a mano con Teleshow, en noviembre del año pasado, el periodista reveló detalles inéditos de su carrera. Por ejemplo, en relación al peor llamado que tuvo. En ese sentido, Rodrigo dijo lo siguiente. “Susana se enojó mucho porque habíamos llevado una conversación en Confrontados al punto que tal vez podía llegar a tener algo con Verónica Castro. Verónica es muy amiga de Susana. Y cuando te cebás, el rating sube y empezás a especular, terminamos diciendo eso. Al otro día estaba enojada y me dijo una frase que no puedo decir acá, pero la digo en el teatro”.

Por último, en relación a un vínculo amoroso, el conductor había comentado que “Hoy por hoy estamos en “stand by”. No estoy picoteando. Estoy pasando por una etapa de muy baja actividad. Quedé en pausa después de mi última relación”.