Miranda! incendió Lollapalooza con sus hits y adelantó lo que se viene: “Estamos en un momento de transición”

Miranda! causó delirio en Lollapalooza 2024 a fuerza de sus hits inoxidables. (Foto: Chule Valerga)

A seis años de su primera presentación en Lollapalooza, Miranda! volvió al megafestival y convirtió el segundo día en una fiesta pop. En medio de su momento de mayor éxito, el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas brillaron en su presentación y causaron el furor de la gente. Tras un 2023 ‘dorado’, en el que la banda agotó numerosos shows en el Gran Rex, Luna Park y cerró con broche de oro en el Estadio Ferro, el grupo atraviesa un momento bisagra.

Después del éxito de Hotel Miranda!, el cual contó con colaboraciones como Lali Espósito, María Becerra, FMK, Andrés Calamaro, Chano, Emilia y más, el grupo busca reinventarse. Es por eso que los cantantes se encuentran ‘despidiendo’ el disco y a la vez trabajando en nueva música y futuros shows. Con esa mirada, al pie de un cisne inflable gigante, los artistas hablaron con Infobae, único medio sponsor del festival.

- ¿Cómo se sienten para el show de hoy en Lollapalooza?

Ale Sergi: - Es un momento de transición para nosotros porque estamos ya pensando en música nueva y estamos de alguna manera despidiendo Hotel Miranda!. Entonces el show es justamente eso. Hoy reestrenamos algunas de las versiones clásicas de las canciones, otras van a seguir en las versiones de Hotel Miranda! pero ya otras vuelven a las versiones clásicas y reconfiguramos un poquito la lista de la apertura, el cierre, un par de canciones distintas. Venimos de hacer Cosquín, que también fue un show de una hora más o menos, y no queríamos hacer el mismo setlist, así que hay unos cuantos cambios que vamos a estrenar hoy.

Ale Sergi comenzó a pura energía (Chule Valerga)

Juliana Gattas en el show de Miranda! (Chule Valerga)

El público enloqueció con el show de Miranda! (Chule Valerga)

- ¿Se pueden adelantar algunas sorpresas?

Juliana Gattas: - Mañana vamos a estar filmando un videoclip de cosas que se vienen. Movistar Arena hacemos 20 y 21.

Ale Sergi: - Es nuestra primera vez en ese en esa sala, si bien hicimos un streaming en pandemia, nunca nos presentamos en formato completo y para nuestra gente. Es un lugar hermoso para ver shows, suena bárbaro, así que estamos muy emocionados.

- ¿Va a haber colaboraciones en las próximas canciones?

Ale Sergi: - Y un poco en la misma, me parece que hay artistas nuevos, pero también hay artistas clásicos y ahí tratamos de aprovechar un poco la longevidad de nuestra carrera y el haber conocido a tantos artistas diversos. Y podemos darnos el lujo de invitar a artistas con los que nosotros iniciamos nuestra música, cuando empezamos a tocar también de invitar artistas con los que hemos crecido a la par, como pudo haber sido Lali, Chano y también invitar a artistas más jóvenes como María, Fmk. En las próximas colaboraciones manda la música, la canción y nuestro deseo de colaborar y siempre tratamos de tener el espectro lo más amplio posible.

Ale Sergi y Juliana Gattas en el escenario Samsung (Chule Valerga)

Miranda! se presentó en Lollapalooza 2024 (Chule Valerga)

Miranda atraviesa un momento bisagra (Chule Valerga)

Luego de la entrevista, la banda se dirigió al escenario Samsung. Con el reloj marcando las 18.45, Ale Sergi y Juliana Gattas salieron a escena de Lollapalooza 2024 envueltos en una nube de gritos y aplausos. Miranda! revolucionó el lugar a fuerza de un show donde desplegaron sus máximos éxitos, llevaron toda su teatralidad en su puesta y consiguieron que nadie se quede sin bailar durante una hora. Unos minutos antes de su actuación, en una charla con Teleshow, los artistas habían adelantado su emoción por presentarse nuevamente en el festival.

“Hola, Lollapalooza. Es Miranda!, mi amor”. El arranque de la fiesta que montó la banda donde dispusieron un perchero sobre el escenario que les permitió cambiarse los atuendos en vivo, frente a todos. Un juego de exposición que acompañaron frente a sus fanáticos fieles, entre miradas llenas glitter, abanicos rosas y looks en sincronía con los de la banda.

Juliana Gattas hizo su debut solista

Un día antes Juliana Gattas iba por todo, esta vez en solitario, con un discazo al que llamó Maquillada en la cama y una presentación que la tuvo tan nerviosa como sensibilizada. Después de hacer su debut en el festival, conversó con Teleshow sobre sus sensaciones y este momento, individual, de brillar.

-¿Cómo te sentiste en este debut solista?

-Me sentía muy nerviosa. Hace días que estaba estados con los que había perdido contacto. Estaba ansiosa y con una adrenalina importante. No me podía dormir y no sé por qué no me podía calmar. Quería hacerlo pero no me salía y solo pude cuando terminó el show. Me bajé del escenario y me puse a llorar como un bebé.

Juliana Gattas presentó su álbum Maquillada en la cama (Chule Valerga)

Juliana Gattas brilló en el día 1 de Lollapalooza (Franco Fafasuli)

Juliana Gattas encendió la tarde en Lollapalooza (Franco Fafasuli)

-¿Era el estrés de toda esta situación?

-Sí, tenía nervios. Fue muy emocionante sacar mi disco la semana pasada y la recepción que tuvo me emociona todavía. No sé qué esperaba ni por qué me sorprende. A mí me gustaba mucho y sentía que a la gente le iba a gustar. Hubo muchas devoluciones amorosas que, en los tiempos que estamos me hacen llorar. Me emociona. Lo de hoy fue presencial. Toda la gente que tenía ganas de bailar, de estar, que entiendo la fantasía, el drama. La gente que se sintió siempre diferente se juntó a bailar mi disco y ahí largué todo y me conmovió.

-Ser una dupla en Miranda! hace que se repartan tal vez un poco los miedos. ¿Estando sola pudiste compartir eso con alguien más como tus bailarines o tu equipo?

-En Miranda! no es que se reparten los nervios, solo que yo tengo una parte establecida desde hace muchos años que eligió el público. Todas las canciones que fueron hits están una atrás de la otra y después del show es cuando todos soltamos los nervios, disfrutamos y bailamos. Eso está medio garantizado. Hay nervios más chiquitos cuando estrenamos música nueva, una escenografía distinta o algún vestuario, pero son muy distintos a los nervios de tener todas canciones nuevas, una escena nueva, un iluminador, un bailarín, un paso de baile.