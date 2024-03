Los últimos días de Daniel Osvaldo: separado de Daniela Ballester, lejos de sus hijos y sin trabajo

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, durante su corta pero apasionada relación (Foto: Instagram)

No son días fáciles para Daniel Osvaldo, quien en las primeras horas del jueves 14 de marzo sorprendió a todos con un video en sus redes sociales asegurando que sufre de problemas de salud mental, adicciones y que necesita asistencia.

Te puede interesar: Se conocieron los motivos de la separación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: “Ya no estamos juntos”

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicación. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, dijo muy compungido, mirando a cámara en un video casero que subió a su cuenta de Instagram.

La misma cuenta que el día anterior había cerrado, previo a borrar las fotos junto a Daniela Ballester, la periodista con la que compartió los últimos meses de su vida. “Quiero aclarar que Daniela y yo no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió con letras blancas en fondo negro en sus historias de Instagram al comenzar la jornada. Al rato, sumó más material: “¿Tercera o tercero? (en discordia), averigüen bien chiquis (sic)”, fueron las palabras que utilizó, acompañado por emojis que reforzaban la ironía, señalando a Ballester como la responsable del fin de la relación. Una hora después, borró su perfil de la red social.

Te puede interesar: Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, en medio de rumores de crisis: los llamativos gestos del exfutbolista

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, explicó el ex futbolista de 38 años en su video de casi 10 minutos en relación a su reciente noviazgo.

Fin del amor para Osvaldo y Ballester

La periodista, que se hizo conocida en la primera edición de Gran Hermano en 2001 pero que durante más de dos décadas se dedicó a la noticias y acostumbra mantener un perfil bajo hasta su romance con Osvaldo, tampoco quiso dedicarle palabras al fin de la relación. “No suelo hablar de mi vida privada, ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal”, dijo al ser consultada por Teleshow. La comunicadora también cerró momentáneamente su cuenta de Instagram para bajar el nivel de exposición y despegar de algún modo de esa relación que comenzó en diciembre y que atravesó varios rumores de crisis, aunque los protagonistas siempre se encargaron de desmentirlo con imágenes apasionadas.

Te puede interesar: Crece el escándalo entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: la decisión que tomó cada uno luego de la separación

La relación con sus hijos

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, dijo en el video con respecto a sus descendientes.

Hace algunos años junto a su hijo mayor, Gianluca y a Momo, el más chico de sus cuatro hijos, y el que tuvo junto a Jimena Barón

En su momento, la que opinó al respecto de la relación de su expareja y la periodista fue nada más ni nada menos que Jimena Barón. En ese punto, la cantante que tuvo un hijo junto al ex Boca, se refirió al tema. “Es el papá de Momo. Yo al papá de mi hijo lo tengo blindado. Por su bien ahí no me meto. Finalmente, hoy logré tener una vida hermosa”, dijo hace unos días atrás en Socios del espectáculo.

“Yo necesité hablar de ciertos temas míos, de mi historia como mujer. Ahí me di toda la licencia del mundo porque cualquier hombre o mujer tiene el derecho de sanar expresándose y buscando apoyo también en el afuera. Yo de él, como papá de Momo, nunca ventilé nada. Yo me quedo callada por él. A mí también me hace mejor ser mamá de esta manera. Eso es algo que lo hago por mi hijo. Hubiera sido más fácil hablar, que la gente empatice y te diga: ‘Sos una genia’. Yo eso no lo necesito. Tengo un vínculo hermoso con Momo, somos muy felices”, continuó la cantante quien tuvo varias idas y vueltas con Osvaldo, incluso una breve convivencia durante la pandemia.

Dando a conocer los motivos de esta decisión, Jimena siguió: “Y esa es la historia de él. Si Momo cuando sea más grande quiere hablar de su papá, de cómo fue o no, lo tiene que elegir él. “Se sabe cuál es mi predisposición con respecto a los otros hijos de mi ex y sus otros vínculos. De mi parte, somos los Campanelli. Yo organizaría un asado con todos”.

Hace un tiempo visitó junto a Gianinna Maradona a Victoria y María Helena, sus hijas italianas a las que prácticamente no ve

Cabe destacar que este año, el exfutbolista no asistió al cumpleaños de su hijo menor Morrison, que fue los primeros días de marzo y lo celebraron en un parque de diversiones. Tampoco tiene vínculo con él ni con su hijo mayor, Gianluca -que tuvo con Nina Oertlinger en 2006-, a quien la cantante llevó de vacaciones para que comparta tiempo con su hermano durante el verano.

“Que tema tan delicado la Salud Mental. La vulnerabilidad del ser humano. Caer en los juegos de personas que pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años. Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces”, escribió ayer en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) su primera mujer, al ver el comportamiento en redes de su ex, antes de que el video tomara estado público.

Osvaldo también es padre de dos niñas junto a Elena Braccini, una arquitecta italiana. De esa relación que duró varios años mientras él jugó al fútbol en Italia, nacieron Victoria y María Helena, niñas a las que casi no ve y por las que su madre tuvo que batallar una guerra legal para poder asegurarse la cuota alimentaria.

En diálogo con Pia Shaw para A la Barbarossa, Elena fue contundente: “Quiero a Daniel, es el padre de mis hijas, lo más importante de mi vida, y si es necesario voy a buscarlo a la Argentina y lo traigo para Italia a hacer una cura. Mi marido, mis hijas y yo nos ocupamos de él con el amor y las curas necesarias. No lo voy a dejar solo, nunca lo dejé solo. Es una persona con mucho carisma y sabe dar amor, como todas las personas geniales. Tiene su parte oscura que tiene que curarse y todos sabían esto”.

A todos ellos, Daniel Osvaldo también les pidió disculpas en su video: “Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad. Pero le puede pasar a cualquiera. No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa. Pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo acá en el alma y yo siempre fui buen amigo y buen compañero. Quise ser un buen padre, aunque muchas veces no me salió. Pero bueno, hago este video para que al que le interese, que entienda que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar de mí que no puedo controlar, que no puedo manejar y es muy triste. Y al que más hace daño es a mí mismo. Bueno, quería decir esto y pedirle perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos. Y a Daniela”.