La tajante respuesta de Jimena Barón acerca de la relación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: “No me interesa”

Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo

En las últimas horas, Jimena Barón fue abordada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) para pedirle una opinión sobre la relación entre su expareja Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Como no podía de ser de otra manera, la reacción de la actriz y cantante fue tajante.

“Re bien mi relación... Chicos, ¿y esa estabilidad?”, fue lo primero que dijo la también cantante al ser consultada por su vínculo con Matías Palleiro, el cual está por llegar a los tres años. “No tengo ganas de casarme, pero sí de tener hijos, si esa es tu pregunta. Lo hemos charlado esto con Matías. Pero casarme me parece medio antiguo, no estamos en esa del casamiento. Nunca soñé con el casamiento, igual. Yo soy más del bebito, yo cuido chocha bebitos. Y además Momo quiere tener un hermano hace un montón. Pasó por hermano, perro, gato, loro... ¡Ya no sabe qué pedir!”, agregó Barón sobre lo que proyecta con su pareja y en relación al hijo que tuvo con el exfutbolista de la Selección Italiana y Boca Juniors.

En ese punto, el notero le preguntó cómo ve la relación de su ex con Ballester y Jimena lo interrumpió, a la vez en que se le borró la sonrisa de la cara. “No empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida que yo ya no estoy en esa”, dijo. “Pero son familia para siempre”, le acotó el cronista. “No me interesa, no estoy en esa. A mi no... Mi vida, mi hijo... Estoy re mil en otra, chocha”, quiso cerrar Barón.

“No sé si viste que Yanina Latorre habló de tu relación con él...”, insistió el movilero. Pero Jimena volvió a interrumpirlo. “¡No, no, no! Es el papá de Momo. Y yo al papá de Momo lo tengo blindado como ‘el papá de Momo’. Por mi hijo, por mi salud mental. Y tengo una vida hermosa, finalmente. Así que no, no me meto ahí”, dijo y dio por terminada la conversación.

Jimena Barón

Luego de la sorpresa inicial, Osvaldo y Ballester siguen contando millas en su reciente historia de amor. El tema salió a la luz a principios de diciembre, y si bien nunca lo reconocieron de manera oficial, sí eligieron comunicarlo por señales. Solo habló la periodista, quien aseguró que estaban juntos “hace unos meses”, sin dar mayores precisiones. Y en este breve tiempo, la pareja tuvo declaraciones románticas, vacaciones en la playa, rumores de separación y de infidelidad, salidas entre amigos y demás muestras de amor.

A comienzos de febrero, el exfutbolista y la conductora de C5N compartieron una salida familiar que los devolvió al lugar donde nació todo, al menos para la opinión pública. Es que cabe recordar que el 5 de diciembre circuló la primera foto de la pareja, en la previa del concierto de Enrique Bunbury en el Movistar Arena. Pasaron poco más de dos meses, otra noche lluviosa, otra estrella internacional y otra vez el microestadio de Villa Crespo.

En esa oportunidad, Osvaldo y Ballester asistieron al recital de Slash, el mítico guitarrista de Guns ‘N Roses, que se presentó con su proyecto junto a Miles Kennedy y The Conspirators. En el grupo también estaba Gisela, la hermana del cantante de Barrio Viejo, un indicio de que la relación se consolida a cada paso. Los novios movieron las cabezas al ritmo del hard rock y se acaramelaron en el tiempo de las baladas. Y pensar que casi se pierden al hombre de la galera y los rulos eternos por un imponderable de salud.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester en el recital de Slash.

Es que Daniela venía peleando contra una gripe, algo típico en esta época del año producto de los cambios de temperatura. Además, por su oficio debe tener cuidado especial con su garganta, y para ello estuvo su novio para asistirla. En la historia que subió la conductora, se ven las manos del músico cortando unas rodajas de limón, un reconocido remedio natural para aliviar los dolores. “Yo con gripe, y que me cuiden así. Hacés todo bien”, escribió la ex Gran Hermano, conmovida por el gesto de su novio.

Y por si alguien sigue teniendo dudas de la relación, la última publicación conjunta en sus respectivos perfiles de Instagram muestra un corazón formado por pétalos de flor de color violeta. El exdelantero de Boca fue el autor de uno de los gestos románticos más universales y ambos intercambiaron declaraciones de amor virtuales ante la vista de todos, en una especie de festejo de San Valentín adelantado.