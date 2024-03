Gala de nominación en GH: cómo quedó la placa tras la espontánea y la fulminante

Furia explicó por qué hizo la fulminante en GH (Video Telefe)

Tras una semana muy movida, después de diversos cruces, polémica e incertidumbre por quién había hecho la fulminante, los jugadores de Gran Hermano volvieron a pasar por el confesionario. En ese estado de confusión, algunos participantes tramaron nuevas estrategias y otros votaron motivados por el enojo.

Después de haber recibido la jugada más pesada del juego, Denisse encaró a cada hermanito con la idea de desenmascarar a quién la había fulminado. Así, poco a poco, la influencer de Chubut fue reuniendo información, sin embargo no pudo dilucidar quién había utilizado esa carta contra ella.

De todas maneras, la joven también había realizado su jugada, ya que había utilizado la espontánea. Tras su reingreso en la casa más famosa del país, Denisse cambió el chip y decidió cambiar su actitud. Esto generó cierta incomodidad en el resto de los participantes, quienes percibieron su postura.

Denisse hizo la nominación espontánea (Video Telefe)

Así las cosas, con este panorama, los hermanitos pasaron uno a uno por el confesionario. Como extra, esta era la primera gala de nominación de los nuevos: Darío, Paloma, Florencia, Mauro y Damián.

El primero en pasar al confesionario fue Manzana quien,a pesar del pacto de los ‘originales’ de no votarse mutuamente, decidió darle dos votos a Bautista. El restante fue para Damián. Luego fue el turno de Virginia, que en una línea similar al cantante de RKT, la comediante nominó a Damián y Bautista.

El tercero en dar sus votos fue Mauro, el reciente interés romántico de Furia. Esta situación le provocó un enfrentamiento con la amiga de Juliana, Catalina, quien advirtió a la doble de riesgo de desconcentrarse del juego si seguía así. Con este panorama, el porteño dijo los nombres de Catalina y Rosina.

Los jugadores sospechan sobre quién hizo la fulminante (Video Telefe)

A continuación, la casa votó de la siguiente forma: Catalina (le dio sus votos a Florencia y Bautista), Darío (Florencia y Damián), Martin Ku (Florencia y Damián), Bautista (Darío y Florencia), Florencia (Bautista y Darío), Paloma (Darío y Damian), Joel (Emmanuel y Bautista), Damián (Mauro y Darío), Nicolás (Damián y Darío), Rosina (Darío y Mauro), Emmanuel (Bautista y Mauro) y Zoe (Darío y Mauro).

Cuando fue su turno, Furia se dirigió al confesionario y explicó por qué había hecho esa jugada. La misma había sido criticado por muchos fanáticos del reality en redes sociales, ya que consideraban que la doble de riesgo había perdido una carta trascendental cuando aún queda mucho camino por recorrer.

Lejos de eso, Juliana argumento: “Básicamente creo que salieron de la casa Agos y Licha y algunos repechajes entraron para mí, para ayudarnos de buena manera, contenernos. Otros entraron para otro grupo y creo que Denisse lo hizo para el grupo de los Bros”.

Así, Juliana continuó analizando la entrada de la joven de Trelew: “Fue una persona que estuvo mucho abajo del ala de Licha acá dentro de la casa. También insinuó y dice que es parte de la campaña de los Bros afuera, de lo cual algún momento también me pueden sacar a mi afuera. Siento que es un caracol y veo gente que tal vez sí se merece entrar y pasar una buena estadía, pero creo que los que nos merecemos y somos originales de acá dentro, y estamos hace tres meses, estamos esperando que llegue gente que prenda la casa fuego”.

Conociendo el riesgo que corría, al gastar su única posibilidad de usar la fulminante, la joven explicó: “Los nuevos ingresos estuvieron muy copados, así que creo que es un momento en el que la casa no la va a votar y es mi última esperanza. Por eso decidí arriesgar, sé que es una vez en la casa que me toca y espero que la gente me entienda, me apoye y vamos a ver cómo queda la placa, a ver si la puedo pelear adentro con ella o si la placa se arma de otra manera”.

Tras declarar su estrategia, Furia manifestó su deseo de sacar a los caracoles del juego: “Pero mi idea es que ya los caracoles estén fuera de la casa y que esté llena de gente que la valore. Y que sepa que cada día es único y tiene que vibrar alto. Nosotros estamos hace tres meses y estamos luchando un montón. Sé que es la novia de mi compañero pero dijo que entró a jugar sola”.

Por último, la jugadora más polémica de la casa hizo una declaración contra aquellos que la trataron mal en algún momento del reality: “No me olvido de lo que me hicieron en su pasado, todos los que me votaron y hablaron mal de mi yo me acuerdo de cada uno, así que gracias por el repechaje”.

De esta manera, la gala de nominación cerró con Denisse (fulminada), Darío (11), Damián (10), Bautista (9), Florencia (7), Mauro (5), Manzana (3), Catalina (2), Emmanuel (2) y Rosina (1). Y la placa quedó con Denisse, Dario, Damian, Bautista y Florencia. Además, Santiago del Moro comunicó la posibilidad de que alguien del público gane un Golden Ticket para vivir una experiencia GH.