Furia de GH reveló por qué le hizo la fulminante a Denisse: “Yo no me olvido”

Furia confesó por qué le hizo la fulminante a Denisse en GH (Video: Instagram)

Sin lugar a dudas, Gran Hermano está entrando en una nueva etapa, repleta de sorpresas y aventuras renovadas. Luego del ingreso de los nuevos jugadores, escándalos mediáticos y de amores que van surgiendo, el de Mauro y Juliana es el caso más concreto. En ese contexto, Santiago del Moro dio a conocer en sus historias que la espontánea y la fulminante habían regresado.

Luego de una gran incertidumbre por lo que generaban estas herramientas adentro de la casa, el conductor informó en el debate de pasado martes que la espontánea tenía dueña. Sí, una participante lanzó esta herramienta y comenzó a mostrar su estrategia. Del Moro sugirió en un principio que Denisse era la responsable de llevar a cabo esta acción.

Sin embargo, el conductor no llegó a revelar mucho más, dejando ese suspenso para la gala de nominación que se vivirá con mucha tensión en la noche de este miércoles.

Denisse hizo la espontánea en GH

A pesar de eso, el foco de la noche del martes estuvo puesto también en la nominación fulminante, que ya había sido efectuada, según reveló el conductor a los hermanitos en una de sus entradas por la pantalla del televisor.

Así comenzó el programa, donde todos los internautas querían saber quién había sido el primer responsable de haber utilizado la herramienta más letal del juego. Los minutos pasaban, pero el foco del conductor era otro. La hora y media de la emisión fue dedicada específicamente a saber quién era la persona que estaba en placa y que no podría ser salvado por los nuevos líderes (Martín y Zoe), con serias chances de abandonar la casa.

Luego de pasar por cada uno de los participantes de la casa más famosa del mundo, la fulminante quedaba entre dos personas: Denisse y Flor, quien llegó a GH y se unió al triángulo amoroso con Bautista. A pesar de eso, la incertidumbre de los televidentes crecía minuto a minuto.

El conductor mandó a la pausa y después de un rato definió que Denisse era la persona fulminada. Sin embargo y, a pesar de las ganas que tenían los participantes de saber quién había usado la herramienta, Santiago no dio a conocer la información por falta de tiempo.

Luego de cortar la comunicación con los hermanitos, Del Moro dijo que al día siguiente diría el nombre del causante de la fulminante”, aumentando más la ansiedad por parte de los televidentes que consumen el programa, que nuevamente alcanzó en la noche del martes un rating por encima de los 17 puntos.

Furia es la responsable de la primera fulminante (Prensa telefé)

“La fulminante la hizo Furia. Hoy a la noche van a ver todo el confesionario y las razones detrás de esta decisión. Conociendo el paño, yo creo que le va a decir a Denisse que le aplicó la fulminante y ojo cuando se lo diga, porque no sé cómo se lo puede tomar y en el terreno de la confrontación, Furia se siente muy cómoda”, comenzó diciendo finalmente Santiago.

“Creo que se lo va a terminar diciendo antes que alguien se lo grite, porque la casa no sospecha absolutamente nada que Furia le haya hecho la fulminante a Denisse, porque es una jugada muy fuerte y es un último recurso que uno usa cuando está en una situación límite. El uso que Furia le da es no dejarla crecer a su compañera, para exponerla hacia el afuera”, agregó.

Santiago del Moro dio a conocer en sus historias que Furia hizo la fulminante (redes sociales)

“No es para exponerla hacia la casa, pero va a estar lindo hoy cuando veamos todos el confesionario”, cerró el conductor.

Sin embargo, en las redes sociales se viralizó un video en el que Furia confesó la razón de su nominación fulminante. En una charla en el jardín con Rosina y Emanuel, la joven dijo: “Bueno decile a Denisse que se va a ir a su casa. Y que se lo lleve a Bauti también”. Acto seguido, agregó: “Todo bien, pero yo no me olvido. Yo no me olvido de esto, no me olvido de ‘no te banco’, no me olvido de ‘soy la que hace la campaña de los bros afuera’, no me olvido de nada”. Y cerró: “Y esto también: ‘yo soy una estratega, sí, bueno, a ver qué estratega sos”.