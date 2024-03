El apasionado encuentro de Furia y Mauro en GH del que todos hablaron (Video: "GH", Telefe)

“Mauro, Juliana, atención por favor, recuerden que tienen que dar el consentimiento a cámara”, se escuchó de pronto la voz del Gran Hermano mientras en una de la camas de la habitación de las mujeres se veía movimiento debajo de las sábanas y se oían gemidos de placer. Entonces ahí fue cuando Furia y el recién ingresado levantaron sus pulgares y siguieron entretenidos, a los besos.

Así las cosas, la pareja concretó después de ciertas escenas de coqueteo intenso. Del lado de afuera de la habitación, Paloma y Rosina hablaban al respecto. “¿Estarán cog...?”, preguntó una. “No creo...”, le respondió la otra. Y para sacarse la duda, quisieron verlo con sus propios ojos. Entornaron la puerta y espiaron hacia adentro del cuarto.

“Ay, no puedo ver esto, no puedo ver esto... ¡No puedo verlo!”, exclamó la uruguaya, algo emocionada con la secuencia a la vez en que fingía cierto pudor. “Se les dio, se les dio, se les dio”, le dijo después cuando apareció Denisse en escena, quien se sumó a espiar a la pareja. Al rato, Martín quiso entrar a la habitación y lo frenaron. “Chino, no entres... Lo que ayer estábamos esperando, se concretó hoy”, lo advirtió Rosina.

Un rato más tarde, y cuando terminaron con lo suyo, Furia y Mauro emergieron de abajo de las sábanas para mantener un diálogo desopilante con Joel y Emmanuel, testigos involuntarios de los hechos: ambos se encontraban descansando en la habitación cuando ¿la flamante pareja? empezó a mimarse. “Decime la verdad, ¿hasta cuándo te quedaste?”, quiso saber Mauro al interrogar a Emmanuel. “Y... Hasta que entró”, le respondió, provocándole risas.

La escena ocurrió durante la madrugada del domingo y se vio en la gala de Gran Hermano (Telefe) de este lunes. Las redes sociales celebraron con todo el momento en el que se vio como el exrugbier compartía la cama con la participante más polémica, dando un paso más en la relación súper cercana que vienen teniendo. Ya se habían dado besos apasionados en la fiesta del último viernes y ahora pasaron un buen momento juntos.

Furia mostró su entusiasmo por Mauro ni bien lo vio atravesar la puerta de la casa. La doble de riesgo apenas lo vio comenzó a los gritos, exultante por la llegada del musculoso y toda la casa no podía creer lo que estaba pasando. Lejos de esconder su fascinación, le manifestó todo lo pensaba sobre él.

“¡Qué locura, me vuelvo loca! Alto muñeco trajeron. Métanlo al otro, dale, queremos ver. Bueno che, estamos un poco alzadas, perdón. Miren lo que es, no me molesta que se coma los huevos. ¡Flaco, comete todo!”, soltó, entusiasmadísima.

Esa misma noche hicieron “noche de picos” y Mauro encaró directamente a Furia. Luego, por pedido de sus compañeros, siguió con Catalina, Virginia e Isabel. En medio de la diversión y la buena onda que imperaba en la fiesta de los viernes, los participantes volvieron a tener un acercamiento.

Fue durante la emisión de La Noche de los Ex, ciclo que conduce Robertito Funes por Telefe, donde el periodista reveló en vivo lo que estaba pasando en la celebración: “Hubo un beso con lengua”, contaron, mientras muchos pensaban que se trataba de Bautista y Denisse, quienes están juntos desde los primeros días, y mostraban su sorpresa al ver el tremendo beso de Mauro y Furia. Los concursantes después de bailar un rato juntos, se besaron en pleno SUM, mientras sus compañeros los miraban, aplaudían y comenzaban a gritar. “Es hermoso este nene”, comentó Furia, risueña, sorprendida y a la vez contenta por lo que estaba pasando.