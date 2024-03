GH 2024: “¿Por qué tenemos que sentirnos mal las mujeres por comentarios que vos hacés, Laura?”

El fuerte cruce entre Sol Pérez y Laura Ubfal

Tras haber regresado en el repechaje, Sabrina Cortéz quedó nuevamente eliminada de Gran Hermano 2023 y como suele hacer la producción con todos los participantes, este lunes la recibieron en el piso para hablar de aquello que la llevó a estar afuera de nuevo.

En ese sentido, durante un momento de la nota se vivió un insólito momento al aire y es que Sol Pérez y Laura Ubfal se dijeron de todo y no lograron ponerse de acuerdo cuando debatían y cada una expresaba su punto sobre los motivos que dejaron a Sabrina afuera de la casa más famosa del país.

“No coincido en absoluto lo que está diciendo Sol y Ceferino porque es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es linda... todas las chicas que están dentro de la casa son hermosa”, comenzó diciendo Laura y dio inicio al conflicto con su compañera de panel.

En tanto Sol, al escuchar su opinión volvió a explicar su idea y lo que había querido plantear: “No, no digas algo que no dije Laura. Yo no dije que a ella la sacaron por linda, dije que ella le inventaron que hace un casting sábana porque es linda, porque se meten con la vida privada... que si sube fotos, en una aplicación, ¿Qué les importa con esa Sabrina?”, explicó Pérez.

En ese momento, Ubfal fue por más y comparó a su compañera de panel con la nueva concursante de Gran Hermano: “Yo creo que te estás identificando Sol, porque vos sos una chica divina, maravillosa y laburante como pocas”, le comentó en tanto la influencer se mostró enojada y molesta con ese comentario: “No me estoy identificando nada, y no me encasilles en ningún lado Laura”.

“Yo creo que a vos te lo hicieron todo el tiempo”, insistió la Ubfal aunque Sol no quiso saber más nada con su compañera y la acusó de poco objetiva: “Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda de Furia... cuando sos fanático sos imparcial”, pero Laura no se hizo cargo de ese pensamiento: “No estoy hablando de fanatismo, estoy hablando al contrario, que hablemos de juego chicos”.

Mientras tanto, el resto del panel se mantuvo en silencio dejando que ambas mujeres compartan su visión: “No te oí hablar de juego hasta ahora nunca”, siguió Sol Pérez a lo que Laura Ubfal contraatacó: “¿Me dejás terminar de hablar?”, y Sol replicó: “Pero no hables de mí”. Finalmente, Laura siguió con su explicación: “Digo lo que me parece y tengo derecho a decirlo... “.

Si bien el conflicto quedó ahí y siguieron con la entrevista a Sabrina, más hacia el final del programa Sol volvió a sacar el tema exigiendo unas disculpas y Laura intentó exponer su punto. En tanto, el conductor buscó mediar entre ambas.

Antes de que termine el programa, Sol y Laura volvieron a enfrentarse “Hay que saber pedir disculpas”

Antes de finalizar el programa, Pérez le pidió a Santiago del Moro que quería decir algunas palabras. “Cuando vos hacés sentir mal a alguien y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor como una buena mujer es pedir disculpas, pero bueno”, comenzó diciendo hablándole directamente a Laura y siguió: “Solo eso. Yo jamás haré sentir mal a un compañero de trabajo, y si alguna vez lo hice, le pido disculpas”.

“¿Sabés por qué no te pido disculpas? Porque no entendiste”, retrucó Ubfal. “Es que todos entendimos lo mismo Laura”, enfatizó Sol elevando su tono de voz e indignada por lo que estaba pasando.“Y vos no dejás hablar, Sol. La gente me pregunta qué te pasa que gritás”.

Por su parte, Sol le contestó: “La ‘gente’ es Twitter porque vivís hablando de Twitter, Laura. Nosotros somos analistas, somos imparciales, no somos fanáticos de ninguno”, respondió dando a entender que su compañera está a favor de Juliana “Furia” Scaglione y que por eso no es objetiva en sus debates.

“Bueno, Sol. Si no querés que te conteste, sigamos”, contestó molesta y com ganas de dejar el tema ahí. “No, ¿sabes qué pasa? Todos entendimos mal menos vos, pero bueno, está todo bien. De todas maneras sigo diciendo algo que tenés que escuchar. Sabrina también se sintió muy mal por un comentario tuyo y no lo dijo. ¿Por qué tenemos que sentirnos las mujeres mal por comentarios que vos haces y no decís ‘la verdad que si te sentiste mal te pido mil disculpas’?”, concluyó Pérez aunque Laura no quiso seguir hablando.