Se conocieron los motivos de la separación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: “Ya no estamos juntos”

Los rumores de crisis rodean a la pareja de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Tras casi cuatro meses de relación, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester anunciaron su separación. Después de atravesar una de sus crisis más grande como pareja, el exfutbolista anunció en sus redes sociales el final de su vínculo. Desde hace días, las muestras de amor entre ambos habían cesado e incluso circulaban rumores de una tercera en discordia.

“Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”, posteó el músico en su story de Instagram, con un fondo en negro, para explicarle a sus más de 545 mil seguidores su ruptura amorosa en la tarde de este marte. Todo comenzó días atrás cuando la presentadora de noticias decidió abandonar Instagram al sentirse presionada y expuesta por la mediatización de su noviazgo. Hasta el momento, la pareja llevaba un alto perfil basado en posteos a puro amor en sus redes sociales. Sin embargo, esta situación pareció haber entrado en un punto muerto.

De todos modos, surgió un rumor de que estas declaraciones de Daniel Osvaldo podrían ser una suerte de broma imitando a un comunicado que había realizado Yanina Latorre cuando dijo que con su esposo Diego necesitaban un aire. Luego, se había aclarado que se trataba de un aire acondicionado. En ese momento, la panelista de LAM tuvo un fuerte cruce con el exfutbolista a raíz de esta situación. Por ese motivo, algunas fuentes indican que la ruptura entre Osvaldo y Ballester no existiría.

En las últimas horas, el ex de Jimena Barón y Gianinna Maradona eliminó todos los posteos de su cuenta de Instagram en los que se mostraba enamorado de la conductora de C5N. Sin embargo, esto no duró mucho. Tiempo después de que se conociera esta noticia, el exjugador de Boca Juniors volvió a mostrar sus fotos con su pareja.

Tras este extenso ida y vuelta, el cantante y la influencer no volvieron a retomar su relación. Al respecto, en Intrusos habían revelado detalles de este conflicto y el estado sentimental en el que se encuentra Ballester tras la decisión de Osvaldo. “Estuve averiguando, hablé con sus compañeros. Gente del canal me dice que la ven un poco alicaída. Ella es muy buena compañera, y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”, expresó Karina Iavicoli.

“Está destrozada. No se consigue un novio así todos los días”, agregó Marcela Tauro. Luego Iavicoli aclaró: “Yo no quería ser tan dura, es verdad está triste. Hace un tiempito vieron que apareció una tercera en discordia. Esta chica le habría mandado un video, y habría hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis. Sin embargo, los compañeros me dicen que esto no habría hecho mella entre ellos. Yo lo lamento por ella, porque está enamorada”.

Los panelistas adjudicaban esta situación a la aparición de una joven llamada Florencia, quien aseguraba que había tenido una “charla hot” con el jugador. “Volvimos a hablar después de mucho tiempo por su cumpleaños, lo saludé, me pidió el teléfono y seguimos por ahí. Hubo intercambio de videítos. Yo te puedo mostrar los mensajes con él”, reconoció la mujer en Socios del espectáculo, quien fue nombrada en el ciclo como la “tercera en discordia”.

Daniel Osvaldo eliminó todas las fotos de Daniela Ballester

En ese entonces, a principios de febrero, la pareja había decidido hacer oídos sordos a estos rumores y aparecieron besándose frente a las cámaras de los programas, cuando Osvaldo fue a buscarla a ella a la salida del canal de noticias donde trabaja. “Daniela, viste unos chats de Daniel Osvaldo con una chica en Instagram. ¿Pudiste ver algo?”, le preguntaba el cronista, sin obtener respuesta pero con un elocuente beso frente a todos como símbolo de su romance.

Así las cosas, Teleshow se comunicó con Ballester quien aseguró que no iba a emitir declaraciones. “Yo no hablo de mis relaciones cuando estoy bien ni cuando estoy mal”, fueron las palabras de la conductora de noticias.

Este patrón parece seguir lo ocurrido con otras relaciones que tuvo el exfutbolista. Algo similar pasó cuando el rockero estaba con Gianinna Maradona. Los posteos declarándose su amor, se mezclaban con abruptas eliminaciones de publicaciones y stories desde donde se lanzaban enigmáticos mensajes sin nombres propios.

Así las cosas, la hija del Diez y el músico se separaron en noviembre del año pasado y, según trascendió, esa ruptura habría estado motivado por la propia Gianinna, quien estaba cansada de las idas y vueltas en su relación. Se habló de un desgaste, de que ya no congeniaban y de que la química que habían tenido se había terminado.