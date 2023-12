Daniel Osvaldo y Daniela Ballester comenzaron un romance: el detalle que reveló la relación

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester iniciaron un romance

Indicios en redes sociales, stories compartidas y una escena romántica que terminó de confirmarlo todo: Daniel Osvaldo comenzó un nuevo romance con Daniela Ballester. Mientras la lluvia caía sobre la Ciudad de Buenos Aires, ambos fueron vistos cuando vivían un apasionante momento en el interior de una camioneta. Como si fuera poco, horas después asistieron al mismo evento.

La noticia fue confirmada por la periodista Pilar Smith, quien los vio besándose en el interior del vehículo del exjugador. “El romance del momento: Daniela Ballester en Palermo bajo el diluvio universal, a los besos con Daniel Osvaldo. Los vi yo, sin anteojos pero los vi”.

Sin embargo, el encuentro amoroso entre ambas figuras no terminó ahí. Horas después asistieron al mismo lugar y un pequeño detalle terminó de develar la relación. Tanto la periodista como el músico subieron a sus redes sociales videos del show de Enrique Bunbury. Las imágenes fueron tomadas de la misma ubicación y, como si fuera poco, al publicar el emocionante instante en sus redes, Osvaldo agregó dos corazones.

La respuesta de Jimena Barón

En sintonía con el nuevo romance del exfutbolista, Jimena Barón lanzó junto a Karina La Princesita, Ángela Torres y Emanero, una canción con fuertes indirectas llamada: ‘Sinvergüenza’.

El tema pareciera lanzar un claro mensaje hacia su expareja, Daniel Osvaldo. “Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena te acordaste de mi amor”, comienza diciendo el sencillo.

La canción habla sobre la experiencia de un desamor y la decepción causada por una relación que no fue recíproca, en una cumbia despechada y pasional, que combina lo mejor de los cuatro artistas, fusionando las voces femeninas con una fuerza única para cantar con el corazón en la mano.

Daniel Osvaldo Jimena Baron

La historia entre la cantante y el deportista no tuvo un buen desenlace, ya que el desencadenante habría sido que Osvaldo comenzó una relación con Gianinna Maradona. La hija del Diez conoció al exjugador de Boca en 2015 y desde entonces enfrentaron versiones de un romance que habría nacido a espaldas de Barón, entonces amiga de ella y pareja de él.

Todo empezó a partir de que Daniel Osvaldo y Jimena Barón regresaron a la Argentina cuando el por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna Maradona posee en un exclusivo barrio privado de Tigre. Las mujeres se conocían por intermedio de Dalma, y la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja.

Hasta ese momento Osvaldo y Maradona se encargaron de desmentir los rumores de romance en cada oportunidad que tuvieron. Pero cuatro años después, en 2019, Rocío Oliva aseguró que el propio Diego Maradona había sido testigo de su amor: dijo que habían estado “a los besos” durante el festejo de su cumpleaños, el 30 de octubre de ese año.

Si bien la relación con la hija de Diego Maradona parece haber terminado hace tiempo, el exfutbolista aún mantiene en su perfil de Instagram varias fotos juntos. La última de ellas data de 2022, un día que compartieron un viaje a Mendoza y se los ve felices montando a caballo.

Las demás imágenes que aparecen en el feed del músico son de ambos abrazándose o dándose besos. Lo que podría indicar que Osvaldo aún no olvidó a su antiguo amor.