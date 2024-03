GH caliente: Furia durmió con Mauro y Paloma pasó la noche con Joel

Paloma contó cómo fue su encuentro con Joel en GH. (Gran Hermano, Telefe)

Tuvieron que entrar flamantes jugadores a Gran Hermano 2023 para que, después de una temporada que había carecido de noches de sexo y encuentros subidos de tono, la casa comience a tomar temperatura. Furia está a full con Mauro, el musculoso nuevo participante, y Joel compartió con Paloma, otra de las nuevas incorporaciones, un momento caliente bajo las sábanas.

El reingreso de Denisse destapó la “sequía” que venía azotando la temporada. La participante volvió con todo y apenas cruzó la puerta de la casa le comió la boca a Bautista, con quien había empezado una relación en su primera etapa dentro de la casa y terminaron concretando unos días después.

Sin embargo la gran sorpresa la dio Furia, quien parece estar muy enganchada con Mauro D’Alessio, el musculoso nuevo participante por el que que desde el primer momento quedó enganchadísima. Fue en la madrugada del domingo cuando los participantes compartieron una noche que parecería mucho más que la de amigos.

Furia y Mauro durmieron juntos en GH. (Gran Hermano 2023, Telefe)

Las redes sociales celebraron con todo el momento en el que se vio como el exrugbier compartía la cama con la participante más polémica, dando un paso más en la relación súper cercana que vienen teniendo. Ya hubo piquitos, besos apasionados en la fiesta de los viernes y ahora estuvieron ¿durmiendo? juntos.

Otra participante que llegó para ponerle calentura al reality show de Telefe fue Paloma. La joven manifestó desde un principio que le gustaba Joel y también terminaron compartiendo la cama. Las imágenes no tardaron en viralizarse. “¿Te vas a quedar acá durmiendo conmigo?”, le preguntó el comisario de abordo a la flamante jugadora, los dos tapados mientras compartían la cama de él.

Paloma y Joel, ¿la nueva pareja de Gran Hermano 2023? (Foto: GH, Telefe)

“No sé. ¿Qué querés que haga?”, le preguntó ella, mientras él advertía sus intenciones. “No sé, nunca dormí con alguien acá”, comentó Joel, quien venía coqueteando desde el principio con Rosina y Emmanuel. Sin embargo, las cámaras no dejaron mostrar mucho más.

Furia está a full con Mauro en la casa de Gran Hermano 2023. (Foto: Gran Hermano 2023, Telefe)

Al otro día, al costado de la pileta en una charla con Denisse, Paloma se confesó sobre el momento hot que pasó con el muchacho. “No me lo garché, hubo toqueteo”, empezó contando. “Hubo toqueteos y hubo de todo. Me dijo ‘estoy muy caliente. ‘Si te la meto, acabo’”, le confió. “Me dice ‘boluda, no garcho hace tres meses, imaginate’. Y sí, tiene razón”, siguió, tentada de risa. “¿Y ahora en qué quedaron? ¿Fingen demencia?”, indagó su compañera. “Dijimos que estábamos charlando de la vida. Ni en pedo voy a decir que nos acostamos. Ni en pedo”, contó, sobre cómo planea continuar con su relación. “Él está atrás de Rosi y ella no le da ni pelota”, concluyó.