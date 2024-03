Furia y Mauro, el nuevo participante de GH, protagonizaron un apasionado momento en la fiesta de los viernes: “Es hermoso este nene”

Furia y Mauro a los besos en la fiesta de Gran Hermano (Video: Telefe)

Gran Hermano 2024 generó revuelo en la última semana con el ingreso de uno de sus nuevos participantes, llamado Mauro Dalessio. Es que el jugador del reality show de Telefe llegó y generó una fuerte repercusión dentro y fuera de la casa.

Te puede interesar: Se viralizaron fotos de Mauro, el nuevo participante de GH, fanático del gimnasio y las fiestas electrónicas

Una de las hermanitas que se volvió loca por Mauro es nada más ni nada menos que Furia. Es que la doble de riesgo apenas lo vio empezó a los gritos, exultante por la llegada del musculoso y toda la casa no podía creer lo que estaba pasando. Lejos de esconder su fascinación, le manifestó todo lo pensaba sobre él.

“¡Qué locura, me vuelvo loca! Alto muñeco trajeron. Métanlo al otro, dale, queremos ver. Bueno che, estamos un poco alzadas, perdón. Miren lo que es, no me molesta que se coma los huevos. ¡Flaco, comete todo!”, soltó entre risas, entusiasmadísima.

Furia y Mauro a los besos en la fiesta de Gran Hermano

Cabe destacar que esa misma noche hicieron “noche de picos” y Mauro encaró directamente a Furia. Luego, por pedido de sus compañeros, siguió con Catalina, Virginia e Isabel. En medio de la diversión y la buena onda que imperaba en la fiesta de los viernes, los participantes volvieron a tener un acercamiento.

Fue durante la emisión de La Noche de los Ex, ciclo que conduce Robertito Funes por Telefe, donde el periodista reveló en vivo lo que estaba pasando en la celebración: ”Hubo un beso con lengua”, contaron, mientras muchos pensaban que se trataba de Bautista y Denisse, quienes están juntos desde los primeros días, y mostraban su sorpresa al ver el tremendo chape de Mauro y Furia.

Te puede interesar: Así fue la polémica salida de Agostina de GH: llanto, gritos y la reacción de sus compañeros

Los concursantes después de bailar un rato juntos, se besaron en pleno SUM, mientras sus compañeros los miraban, aplaudían y comenzaban a gritar. “Es hermoso este nene”, comentó Furia, risueña, sorprendida por la situación pero a la vez contenta por lo que estaba pasando.

La reacción de Furia tras ver el ingreso de Mauro

El día que ingresó al reality Mauro, contó que tiene 27 años se presentó como fanático de la música electrónica, del gimnasio y a la hora del amor contó que las chicas rubias son su perdición. “Me encantan las mujeres”, aseveró, minutos antes de ingresar a la casa. “¿Te gusta Furia?”, indagó en aquel momento Santiago del Moro, haciendo que el exrugbier deja abierta la puerta a todo lo que puede pasar. En su presentación no dejó dudas sobre su alto perfil.

“Me gusta salir a fiestas electrónicas y es más, este pantalón lo usé antes de salir a una. Soy de Villa Urquiza, soy manager de marketing en una marca de calzado. Yo soy un tipo muy romántico y me encantan los planes empalagosos, pero increíblemente nunca tuve novia. Soy muy egocéntrico con lo que es mi imagen y en como yo quiero que me vean. Jugué al rugbier, pero a los 20 años lo dejé porque era malísimo y tengo la cara llena de marcas”, reveló.

Furia y Rosina felices por la entrada de Mauro al reality

Vestido con un chaleco que dejaba sus músculos expuestos y con gafas de sol generó gritos de felicidad y risas nerviosas dentro de la platea femenina. Rosina y Catalina no pudieron esconder todo lo que generaba el nuevo integrante masculino de la casa, pero una vez fue Furia quien dio la nota.

“¡Nena, nena! Qué lindo”, gritó, mientras el muchacho saludaba a todos los concursantes, desenvuelto. “Sos hermoso”, le dijo, sin poder ocultarlo mientras le daba un beso y él comentaba que lo suelen encontrar parecido con Mario Casas y Jacob Elordi, el galán de Saltburn y Euphoria. “Mirá lo que es ese bombón, nena”, exclamaba Juliana, abrazada a Furia para después seguir con Catalina en el mismo plan. “Estamos en shock”, comentó. “Queremos un streaptease, cariño. Estamos un poco alzadas”, lanzó, a pura honestidad brutal.