Furia enloqueció en vivo con el ingreso de Mauro, el nuevo participante de GH

Después de una gala de domingo en Gran Hermano 2023 que se cobró dos salidas, la de Lisandro y la que realizó voluntariamente Agostina en medio de un escándalo con graves acusaciones contra Furia, un nuevo día trajo un nuevo comienzo en el reality show. Santiago del Moro presentó a los nuevos participantes que se sumaron al juego y el que más dio que hablar fue Mauro D’ Alessio, el primero en ingresar.

Furia fue una de las más efusivas con la llegada de Mauro, el musculoso nuevo participante, a Gran Hermano 2023. (Gran Hermano, Telefe)

El muchacho de 27 años se presentó como fanático de la música electrónica, del gimnasio y a la hora del amor contó que las mujeres rubias son su perdición. “Me encantan las mujeres”, aseveró, minutos antes de ingresar a la casa. “¿Te gusta Furia?”, indagó el conductor y él dejó abierta la puerta a todo lo que puede pasar. En su presentación no dejó dudas sobre su alto perfil. “Me gusta salir a fiestas electrónicas y es más, este pantalón lo usé antes de salir a una. Soy de Villa Urquiza, soy manager de marketing en una marca de calzado. Yo soy un tipo muy romántico y me encantan los planes empalagosos, pero increíblemente nunca tuve novia. Soy muy egocéntrico con lo que es mi imagen y en como yo quiero que me vean. Jugué al rugbier, pero a los 20 años lo dejé porque era malísimo y tengo la cara llena de marcas”, reveló.

Unos minutos después de que Sabrina y Denisse habían hecho su entrada triunfal, generando todo un alboroto con sus compañeros de convivencia, Mauro puso un pie dentro de la casa. Vestido con un chaleco que dejaba sus músculos expuestos y con gafas de sol generó gritos de felicidad y risas nerviosas dentro de la platea femenina. Rosina y Catalina no pudieron esconder todo lo que generaba un nuevo integrante masculino, pero una vez más Furia dio la nota.

“¡Nena, nena! Qué lindo”, gritó, mientras el muchacho saludaba a todos los concursantes, desenvuelto. “Sos hermoso”, le dijo, sin poder ocultarlo mientras le daba un beso y él comentaba que lo suelen encontrar parecido con Mario Casas y Jacob Elordi, el galán de Saltburn y Euphoria. “Mirá lo que es ese bombón, nena”, exclamaba Juliana, abrazada a Furia para después seguir con Catalina en el mismo plan. “Estamos en shock”, comentó. “Queremos un streaptease, cariño. Estamos un poco alzadas”, lanzó, a pura honestidad brutal.

La gala especial del lunes comenzó con los pases dorados que entregó Gran Hermano 2023. En lo que llamaron los Golden tickets, Sabrina y Denisse retornaron a la casa antes que hagan su entrada triunfal las “nuevas caras” que se sumaban a la temporada.

El conductor las presentó con bombos y platillos e hicieron su entrada con fuertes look. La modelo eligió un atuendo que confundió a sus compañeros y que Emmanuel Vich aseguró que estaba muy inspirado en Lady Gaga. Mientras que Denisse eligió un top y un pantalón estampado, pero no dio que hablar precisamente por su ropa.

El apasionado beso que Denisse le dio en su reingreso a Gran Hermano 2023. (Gran Hermano 2023, Telefe)

Para marcar desde el primer momento cómo será su reingreso apenas lo vio a Bautista, con quien había empezado una incipiente relación dentro de la casa, le dio un tremendo besazo. Y para que no queden dudas de que su intención era esa, volvió a la carga y siguió besándolo apasionadamente mientras él con timidez, entre abrazos y felicidad, le confiaba que justo se había afeitado.