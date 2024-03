Jimena Barón habló de sus cirugías estéticas y cómo cambió ella misma su cuerpo: “Me pelé el lomo”

Jimena Baron hablo de sus cirugías estéticas que tiene y las criticas que recibe: "Hay saña" (Socios del espectáculo, El Trece)

Hace unos días Jimena Barón volvió a dar que hablar. Acostumbrada a nadar en las aguas de la polémica, apuntó hacía las nutricionistas que, según dijo, la ponen de mal ejemplo a sus pacientes e hizo un descargo en la línea del movimiento body positive, que busca una visión positiva del cuerpo físico más allá de su forma, tamaño u otros atributos. Homero Pettinato fue uno de los más críticos con su mensaje y ahora fue la cantante quien salió a cruzarlo.

El hijo de Roberto Pettinato cuestionó con dureza el mensaje de la cantante. “No estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía”, lanzó, desde Sería increíble, su ciclo en el canal de streaming Olga. Allí cuestionó el posteo que realizó la actriz, además del de otras figuras que pregonan sobre la importancia de “amar el cuerpo de propio” mientras muestran “el cuerpo que todos quieren tener”.

En una entrevista con Socios del espectáculo, Jimena se sinceró sobre por qué le molestaba este tipo de polémicas e hizo una defensa de su estilo de vida y sus esfuerzos, mientras admitía algunas cirugías estéticas que se realizó.

Jimena Barón en el backstage del videoclip de su su nuevo tema con Los Palmeras. (Instagram)

“Yo no vi eso, pero me llama la atención. Yo no hablé de nadie y simplemente salí a decir, ‘che, loco, no hablen más de mi cuerpo’. Obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo., así que no consumo esas cosas porque me dan bronca. No me hago la superada”, empezó diciendo, en el ciclo de El Trece.

“Si veo que están criticándome, o hablándome, me molesta porque cualquiera que me sigue en Instagram sabe que soy una mina que entreno una banda, que gasta mucho tiempo de su vida en alimentarse bien y que come un montón. Cualquier crítica, realmente, me rompe las bolas. Por eso sé que hablaron unos pares, pero no lo vi ni lo quiero ver”, aseguró.

“Yo no hablo del cuerpo de nadie, yo hablo del mío. No me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo, que considero que lo soy, o no hablen de mi cuerpo, chicos. Ya está, era más simple el mensaje”, señaló, al tiempo que enumeraba cómo había transformado su figura a fuerza de buenos hábitos de alimentación y ejercicio, más allá de algunos retoques.

Jimena Barón se defendió de quienes la critican por su cuerpo. (Socios del espectáculo, El Trece)

“Ahora que me quieran tildar en que como me hice las tetas y la nariz soy una mina que cambió el cuerpo por eso, no. Yo cambié mi cuerpo porque me rompí el cu… para cambiar mi cuerpo”, lanzó, enfática. “Entrenando, haciendo Pilates, abdominales y que se censure eso o se haga bosta a la gente que dijo, ‘che, yo quiero tener ese cuerpo’ y se peló el lomo para hacerlo, me parece una estupidez tremenda”, apuntó con todo.

“Que se hable de la empatía de los otros cuando uno está preocupado por su cuerpo, lo comparto porque está bueno. Nunca compartí que no coman, ni que se caguen de hambre, ni hagan ejercicio todos los días. Me parece realmente que hay saña porque no soy el ejemplo de una mina que dice pavadas o que pasa malos ejemplos”, concluyó, rotunda.