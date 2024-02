Tras la polémica por las críticas al cuerpo de Jimena Barón, Homero Pettinato disparó contra la cantante: “Es una falsedad”

Homero Pettinato criticó a Jimena Barón tras sus polémicos comentarios sobre salud y bienestar (Video Olga)

Una vez más, Jimena Barón vuelve a estar en el centro de la polémica tras sus discurso sobre amor propio y el cuidado del cuerpo. Luego de que la cantante apuntara contra las nutricionistas que critican su cuerpo, Homero Pettinato recogió el guante y disparó contra La Cobra.

La situación se dio durante el programa de streaming, Sería Increíble, en la plataforma Olga. Allí, el columnista Homero Pettinato analizaba la polémica en torno a Jimena Barón. “No me consta cómo se lleva ella con su cuerpo, pero, cuando vos tenés el culo hegemónico, el objetivo de las personas que se impuso de esa manera, y vos decís ‘tendríamos que estar orgullosos de nuestros cuerpos’ y lo mostrás, es una falsedad”, comenzó diciendo el hijo del músico.

Así, el influencer luego continuó diciendo: “Le estás diciendo a la otra persona, que no tiene ni puede llegar a eso, ‘estate orgulloso de tu cuerpo’, pero mostrando un cuerpo que es el que esa persona quisiera tener, el que todas las personas quisieran tener, y que es el parámetro de belleza. Si vos no entendés eso, te está faltando empatía para entender que hay otras personas que no tienen ese cuerpo, que no pueden llegar a ese cuerpo. Si vos le decís ‘che, sintámonos orgullosos’ y mostrás un cuerpo súper trabajado, en realidad no estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía”.

Jimena Barón cargó contra las nutricionistas que critican su cuerpo

Por último, el columnista cerró su comentario con la bajada de línea que entendía que transmitía Barón: “El orgullo es este cuerpo, no está difundiendo, ‘sintámonos orgullosos por la diversidad de los cuerpos’”.

En contraposición, ayer la cantante de ‘La Tonta’ había utilizado sus redes sociales para compartir, con sus más de seis millones de seguidores, su posición y defenderse ante la crítica de ciertas profesionales de la salud: “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir: ‘Porque esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”.

”Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo. Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir: ‘Esto no está bueno’ o ‘Esto es re peligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”, prosiguió en la misma línea y hablándole a la cámara frontal de su celular.

“No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le das seis almendras a tus clientes”, bromeó fiel a su estilo desenfadado. “Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila. Yo no estoy diciendo: ‘No coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz”, argumentó Jimena. “Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz”, cerró al respecto.