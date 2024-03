Evangelina Anderson habló de los rumores de embarazo y sorprendió con sus declaraciones sobre Wanda Nara

Siguen los cruces entre Milei y Cristina Kirchner por el aumento de sueldos: “Quiero pensar que usted lee lo que firma”

La ex vicepresidenta apuntó contra el mandatario por haber decretado un incremento para él y sus funcionarios en un 48 por ciento. “¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, cuestionó. El libertario no se quedó callado y la ex senadora volvió a responder