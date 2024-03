Así fue la polémica salida de Agostina de GH: llanto, gritos y la reacción de sus compañeros

Todo lo que no se vio de la salida de Agostina de Gran Hermano

El domingo Lisandro Navarro, popularmente conocido como Licha, quedó eliminado de Gran Hermano y para la sorpresa de todos sus compañeros automáticamente se produjo la inesperada renuncia de Agostina Spinelli de la casa. En un mar de lágrimas, la policía responsabilizó a Furia de su decisión al asegurar que la había amenazado de muerte.

A raíz de esto, la gala terminó y no se supo si la participante había salido de la casa o no. Lo cierto es que este martes se conocieron las imágenes sobre cómo fue su abrupta salida del reality tras la eliminación de Lisandro.

Todo comenzó en la cena de nominados donde Agostina discutió con Furia y se dijeron de todo. A raíz de esto, tras la salida de Licha, la policía expresó: “Yo me voy atrás de él, no quiero estar más acá. No voy a vivir en una casa con una persona que me amenaza de muerte”. A raíz de esto Santiago del Moro le sugirió tomarse 24 horas para reconsiderar su decisión, aunque la jugadora se mantuvo firme. Y en el programa del martes, mostraron cómo se dio su salida y la reacción que tuvo la casa.

Agostina abandonó Gran Hermano por decisión propia

En las imágenes se vio a Emmanuel reunido con Martín Ku, Bautista y Nicolás. “No entiendo nada, no lo puedo creer”, aseguraron quiénes además estaban dolidos por la salida de Lisandro. Por su parte, Furia festejó que se fue la policía porque le molestaba su actitud. “Ahora voy a poder ir a la cocina sin tener que ver una cara de or...”, sostuvo, mientras Catalina festejaba con ella. Acto seguido, se vio como Agostina tomó su valija, abrazó a algunos participantes y se fue. Incluso les pidió que no cantaran, como lo hacen con cada hermanito que deja la casa.

El episodio se llevó a cabo al rededor de las dos de la madrugada del lunes. Una vez que Agostina se fue, Juliana continuó con los festejos de haber dejado fuera de competencia a dos rivales suyos. “Momento único en el que, en el país se vivió un 2x1 de los jugadores más chot....que había adentro de la casa ¡Y se fueron! ¡Yo no lo puedo creer! ¡A toda la gente que votó y ayudó en esta nominación, y expulsión en la casa: Gracias!”, sostuvo mirando a cámara.

Así pedía Agostina la salida de Gran Hermano tras la eliminación de Lisandro

En tanto, Martín Ku quedó muy dolido y angustiado debido a la drástica decisión que tomó la jugadora al armar su valija y abandonar la casa. “¿Así? ¿De verdad? ¿De esta manera?”, se preguntó. También, Catalina le contestó: “Agostina estaba muy negativa no era la misma que conocí al principio”. Virginia adhirió a esa postura y sumó que lo “del sábado (cena de nominados) fue espantoso”.

Gastón Trezeguet fue lapidario con Agostina por abandonar GH

A raíz de la salida de Agostina, Gastón Trezeguet tomó partido y fue implacable con la oficial de policía. “La verdad que no le creo nada. Me parece que es un manotazo de ahogado de alguien que está desesperada. Recordemos que en la comida del sábado estuvo bien hasta que empezó a ver que se iba de placa y que su juego perdía. Me parece que fue un manotazo de ahogado para ver si podía descolocar a Furia para que la sancionen”, aseguró a LAM.

Gastón Trezeguet, durísimo con Agostina por abandonar Gran Hermano: “No le creo nada, es un manotazo de ahogado"

“Entendeme bien. Me parece que sí estaba mal, descolocada y se sentía desesperada, pero por una situación de que no quería seguir conviviendo con Furia. Me parece que este era el tema y empezó a meter cualquier fruta. En el confesionario metió feminismo y cualquier cosa con tal de que alguien la escuche”, arrojó el panelista de A la Barbarossa quien, además, es parte de la producción del reality.

“Para mí es todo mentira. No le creo que tiene miedo. Por qué espero hasta último momento la placa. Esto fue el sábado a la noche y la gala fue el domingo. No le creí nada que ella se siente amenazada. Sí le creo el desequilibrio que sintió, que se sienta muy mal. La angustia en el confesionario se la creo, pero me parece que en su discurso metió cualquier cosa en el medio como femicidios. Exageró”, apuntó con todo.