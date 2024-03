Escándalo en GH: Furia dio el batacazo eliminando a Lisandro y Agostina pidió abandonar la casa

Pocas noches tuvieron tanta tensión en Gran Hermano 2023 como la gala de este domingo que terminó con la eliminación de Lisandro, nada menos que frente a Furia, su máxima rival en la competencia, pero todo terminó siendo opacado por Agostina, quien pidió abandonar la competencia en ese mismo momento, en la misma emisión donde tuvo que pedir disculpas sobre sus repudiables dichos sobre la AMIA.

Te puede interesar: El descargo de Agostina en GH tras su repudiada frase sobre la AMIA: qué dijo tras ser cruzada por Santiago del Moro

“Esta es una final y ustedes quedaron en la historia de Gran Hermano”, comenzó Santiago elogiando a los participantes, ambos antagonistas en la competencia, antes de dar los resultados del público. La tensión se palpaba en el aire y todo se cortó cuando el conductor le pidió a Licha que abandone la casa por 61.6% de los votos de la gente frente al 38.4% que obtuvo Juliana.

Sin embargo, ese momento de festejo de Furia, de la tristeza del asesor financiero quedó opacado por la interrupción de la mujer policía, quien le pidió al conductor abandonar la competencia en ese mismo momento al aducir que se sentía amenazada por Furia.

Te puede interesar: El gesto esotérico de María Becerra en Viña del Mar que enloqueció a los fans de Furia de GH

“Santiago, te pido abandonar la casa en este mismo momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera”, lanzó, rompiendo con todo el clima que se venía dando en ese momento y volviendo la atención hacia ella. “Silencio que quiero hablar”, pidió el conductor mientras había gritos en el estudio, gritos por el festejo de Juliana y congoja mientras Licha le decía adiós a sus amigos.

“Este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir en este momento las puertas están abiertas para vos y para quien se quiera marchar”, lanzó el animador, desafiante. “Si querés agarrá las valijas y retírate del juego”, le pidió mientras Agostina exclama “yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”. La reacción de Furia no puso paños fríos a la situación. “¡Que se vaya! ¡ Me dijo ‘merquera’ y soy entrenadora. Me gané cuarenta medallas. Soy mujer, no soy ‘falopera’”, arrojó, sacada.