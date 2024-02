Máximo Menem Bolocco vivió un incómodo momento en Top Chef VIP al presentar su plato frente al jurado de expertos

Maximo Bolocco Reality En Chile (Video: Top Chef VIP)

Tras iniciar su carrera como modelo a mediados de 2023, Máximo Máximo está dando sus primeros pasos en la televisión. Así fue como el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem comenzó como uno de los participantes de Top Chef VIP, el reality de cocina chileno. Y si bien el joven siempre trata de destacarse con sus platos, a veces comete errores. Ese fue el caso del último programa, en el que el chico de 20 años vivió un vergonzoso momento.

“Presenta su segundo plato en esta instancia de repechaje, Máximo. Adelante por favor”, dijo el conductor para darle inicio a la presentación del hermano de Zulemita Menem. Al dejar su elaboración en la mesa de los jueces, y ponerle un poco de salsa, dijo qué era lo que había preparado: “Se llama Lomo confundido porque tuve que improvisar, el tiempo no le daba en el horno como hubiera querido, también hay una salsa de palta con alcaparras, cilantro, limón y mayonesa. Y un tomate cherry asado con tomillo. Y el arroz hecho con ajo, anís y canela”.

Así, el chef Benjamín dio el primer bocado, y tras unos segundos de suspenso, dijo: “No siento mucho el condimento, el sabor, la sazón en el arroz. Es como un arroz planito, de hospital. ¿Qué pasó con la carne?”.

Algo incómodo por la crítica disfrazada de pregunta, Máximo respondió: “Tiene toda la razón, el arroz de hospital, de clínica. Con la carne la metí al horno, el horno estaba caliente, a 180°. Puse el trozo completo”. Pero el hombre no estaba satisfecho con la respuesta y retrucó: “¿Y por qué puso el trozo completo si tenía que hacer dos platitos?. La carne no está mal, lo único que pasó es que al poner el trozo grande se empezó a cocer, no se selló. Veo que trataste de salvarla de alguna manera”.

Así, el modelo reconoció: “Me puse nervioso con el tiempo”. Luego, fue el turno de la segunda jueza, quien, después de probarlo, expresó: “Si bien hay ciertos errores, como te comentó el chef Benjamín, hay sabor en la salsa, en la crema de palta. Tan mal no lo veo, si es que empiezas a estudiar y trabajar”.

Por último, el tercer juez fue en línea con sus compañeros. “Lo que es indudable, es que venís con la sazón de casa, hemos luchado por la sazón individual desde el principio del programa y vos la traes de casa, pero el plato es un poco básico”, sostuvo.

En capítulos anteriores, Máximo Menem supo deslumbrar a los chefs con un lemon pie, una receta inspirada en un plato que le prepara su madre, Cecilia Bolocco. “Mi mamá siempre de chico me hacía pie de limón, que le queda exquisito y ahora yo lo adapté a un vaso para que se vea mejor, le puse frambuesas y a la masa le agregué una cucharada de azúcar para que sea un poquito más dulce”, dijo al momento de presentar su preparación.

En ese entonces, la suerte estuvo de su lado, ya que al probar el postre, la chef Fernanda expresó: “Me gusta, está bien, visualmente me gusta que lo hayas puesto en un vaso transparente para poder ver las capas que están perfectas, puestas justo un dedito de cada cosa, te jugó muy a favor la frambuesa. Lento pero seguro, me gusta”.

Por último, el debutante le envió unas palabras a su madre: “Se lo voy a dedicar a mi mamá que me enseñó el pie de limón, que ahora lo adapté a una forma más gourmet”.

En mayo del 2023, Máximo Menem, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, debutó como modelo de una reconocida marca de indumentaria deportiva y compartió su experiencia en sus redes sociales. “Se pueden combinar con todo. Casuales, simples, elegantes y muy cómodas”, escribió el joven de 19 años en el posteo que acompañó con un video de los distintos looks de ropa urbana que lució para la campaña.

Pantalones de gabardina, jeans, remeras y buzos de algodón, campera de cuero, de jean y con piel sintética de cordero, una gorra de accesorio y el modelo de zapatillas como estrella principal -las usó para todos los cambios de ropa- fueron algunos de los diseños que mostró en el video que cosechó más de 10 mil me gusta y otros cientos de comentarios. En las imágenes se lo ve posando en distintas instalaciones luciendo los looks, acompañado por su perro. Máximo nació en 2003 en Santiago de Chile y sus padres, que se habían casado en 2001, se divorciaron en 2007. Desde entonces, fue poco el contacto que tuvo con su padre, quien murió el 14 de febrero de 2021, a los 90 años.

El chico de 20 años admite que goza de buena salud luego de que, en 2018, le extirparan un tumor cerebral que lo sometió a un duro tratamiento médico. Y asegura que, en su entorno, le dicen que tiene el “encanto” de su padre, aunque él no lo recuerda.

En medio de esa situación, su padre fue a visitarlo durante la internación después que la Justicia argentina lo autorizara a viajar a Chile mientras el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 investigaba el encubrimiento del atentado a la AMIA. Menem también debió pedir autorización al Estado chileno para permanecer allí, ya que una normativa prohíbe el ingreso de personas que tengan condenas judiciales a ese país.

El joven tuvo que llevar adelante su tratamiento en los Estados Unidos. Él y su madre tuvieron que afrontar dificultades durante el primer tiempo de estadía en ese país. El primer médico que consultó, según contó, no tuvo mucho tino para hablarle de su enfermedad, pero sí lo tuvo el profesional que finalmente lo trató. “En Memphis fue todo distinto, el lugar, la atención. Arrendamos una casa y mi mamá me hacía panoramas todo el día. Hizo que ese año fuera lindo. Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y ahora nos entendemos mucho mejor que antes”, dijo a la revista Velvet.