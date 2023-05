Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, debutó como modelo

Máximo Menem debutó como modelo de una marca deportiva (Video: Instagram)

Máximo Menem, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, debutó como modelo de una reconocida marca de indumentaria deportiva y compartió su experiencia en sus redes sociales. “Se pueden combinar con todo. Casuales, simples, elegantes y muy cómodas”, escribió el joven de 19 años en el posteo que acompañó con un video de los distintos looks de ropa urbana que lució para la campaña.

Pantalones de gabardina, jeans, remeras y buzos de algodón, campera de cuero, de jean y con piel sintética de cordero, una gorra de accesorio y el modelo de zapatillas como estrella principal -las usó para todos los cambios de ropa- fueron algunos de los diseños que mostró en el video que cosechó más de 10 mil me gusta y otros cientos de comentarios. En las imágenes se lo ve posando en distintas instalaciones luciendo los looks, acompañado por su perro.

El hijo de la ex Miss Universo chilena y el expresidente argentino tiene casi 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, red social en la que comparte fotos de su rutina diaria y con sus seres queridos. Este año inició sus estudios universitarios luego de haber terminado el secundario en 2022.

Máximo Menem y su perro

“Un pololo así de lindo para mi hija”, “lindo como su madre”, “este hombre es un ángel, lo trae en su esencia. Bendiciones para él”, “con ángel, igual a tu mamá”, “lo que te pongas te queda lindo”, “genial que compartas un ejemplo de cómo combinar la ropa de hombre. Amé el estilo que enseñaste. Muchas gracias”, fueron algunos de los mensajes que recibió Máximo Menem en el posteo que realizó en sus redes sociales.

Otro de los comentarios hizo referencia a lo que el joven que hoy tiene 19 años atravesó en 2018, cuando le extirparan un tumor cerebral en una operación que se llevó a cabo en un centro médico privado de Santiago de Chile, en donde vive junto a su madre. “¡¡Qué lindo te ves!! ¡¡¡Te conozco de pequeño en la Clínica Las Condes y me da muchísimo gusto verte todo un joven estupendo!!! Cariños”.

Máximo Menem debutó como modelo de una marca deportiva

Máximo Menem nació en 2003 en Santiago de Chile y sus padres, quienes se habían casado en 2001, se divorciaron en 2007. Desde entonces, el joven no mantuvo un contacto fluido con el expresidente que murió el 14 de febrero de 2021, a los 90 años. Así lo dejó reflejado el joven en una entrevista que dio un año y medio atrás en una de las pocas veces que se expresó públicamente, ya que mantiene un extremo bajo perfil.

“Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos suyos, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por Zulemita para llegar a hablar con él”, dijo en febrero del 2022 en una nota para la revista chilena Velvet. En aquella oportunidad también se refirió a la operación a la que se sometió cuando tenía 14 años, aunque aseguró que no tenía demasiados recuerdos al respecto: “Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”.

Por ese entonces, su padre, Carlos Menem, viajó desde Buenos Aires a visitarlo a la clínica en la que estaba internado. Luego hizo de que la Justicia argentina lo autorizara a viajar a Chile mientras el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 investigaba el encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, pidió autorización al Estado chileno para permanecer allí, ya que una normativa prohíbe el ingreso de personas que tengan condenas judiciales a ese país.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem con su hijo Máximo recién nacido (AFP PHOTO/Victor ROJAS)

“Me acuerdo haber despertado y verlo sentado ahí -dijo Máximo sobre aquella visita- Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más”, contó el joven que luego de la operación viajó a Estados Unidos para realizar un tratamiento médico. También se refirió a la dificultad que tenía para contactarse con su padre: “Al final, llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil.

En tanto, sobre un viaje que hizo a la Argentina para visitarlo, detalló: “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo”. Y sobre la última vez que lo vio, aseguró: “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, concluyó Máximo Menem en aquella entrevista.

La portada de la nota que dio Máximo Menem en febrero 2022

Seguir leyendo: