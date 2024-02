Quién es Yago Lange, el nuevo novio de Juana Viale

Yago Lange, el nuevo novio de Juana Viale (Instagram)

Este lunes, Juana Viale sorprendió con una noticia que enseguida se volvió viral en las redes sociales: blanqueó un nuevo romance. Si bien durante los últimos días se especulaba con una reconciliación con su expareja, el arquitecto Agutín Goldenhonar, finalmente ella misma fue la encargada de confirmar que está de novia con Yago Lange.

El joven, de 35 años, es un regatista olímpico que se destacó por conseguir una técnica de navegación muy particular: logró foilear - una tecnología que permite navegar sin entrar en contacto con el agua gracias a la sustentación de una vela - nada menos que frente al Glaciar Perito Moreno. Esto lo realizó con el objetivo de dejar un mensaje positivo sobre “el valor del agua” frente al contexto del cambio climático, y sobre la conservación y protección de los Parques Nacionales. “Mi deseo como deportista es cuidar el lugar que tanto amo y tanto me da y trascender el mensaje de que no es para mí, sino que es para todos. Aquellos que amamos el agua, debemos protegerla”, manifestó el hijo del también reconocido medallista olímpico, Santiago Lange.

A qué se dedica Yago Lange, el nuevo novio de Juana Viale (Instagram)

Cabe destacar que en ese momento, Yago practicó esta actividad deportiva en las heladas aguas del Mar Argentino. Su principal fin fue concientizar y dejar un mensaje testimonial sobre el cuidado del Planeta. Por estas acciones proteccionistas del medioambiente el novio de Juana obtuvo más de un reconocimiento nacional e internacional, como la distinción del Comité Olímpico Internacional (COI) del Premio “Deporte y Arquitectura Sustentable” en el año 2019. En dicha oportunidad, a través de una convocatoria masiva reunió en la costa de Acasusso, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a 400 jóvenes voluntarios que recolectaron más de 1500 kilos de residuos, en su mayoría, plásticos. Esta acción solidaria también fue reconocida primero por la Comunidad Europea y luego por países como Alemania, Austria, Suecia, entre otros.

Cómo comenzó la historia de amor entre Juana Viale y Yago Lange

El deportista conoció a la nieta de Mirtha Legrand en enero pasado, en el sur de Chile, más precisamente en Chaitén. Desde ese instante, ambos se unieron en un principio por sus profundos valores ambientalistas y por su interés por la limpieza de los océanos. Por otra parte, los dos comparten también la alimentación ecológica. Yago cosecha, como su novia, sus propias frutas y verduras. “Qué linda sensación comer tu propio alimento. Ver el proceso, aprender, tener paciencia y disfrutar todo lo qué pasa en la huerta”, escribió en una de sus publicaciones de sus redes sociales.

Yago Lange es hijo del medallista olímpico Santiago Lange, quien siguió los pasos de su padre en los deportes náuticos. Su pasión por la defensa del medioambiente ocurrió a raíz de que su embarcación chocara contra una bolsa de residuos, lo que lo llevó a su primera campaña de limpieza. En ese momento, el joven consideró que “nunca había reflexionada sobre el cuidado del medioambiente, pero ese día algo se despertó en mí”, había confesado a la revista El Planeta Urbano. “Ya no me cerraba la idea de competir sin cuidar el lugar donde practicaba el deporte que tanto amaba”, concluyó.

