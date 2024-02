El emprendimiento de Mirta Wons para subsistir económicamente: “Los actores tenemos que tener un plan B”

El trabajo alternativo de Mirta Wons (Video: Almorzando con Juana)

La reconocida actriz Mirta Wons sorprendió con la noticia de que, a sus 58 años, decidió embarcarse en una nueva aventura empresarial junto a su socia, tal como lo detallara en una entrevista para el programa Almorzando con Juana (El Trece), en la que compartió detalles sobre su emprendimiento, debido a que, como explicara, la carrera de la actuación es muy fluctuante en lo que respecta a trabajo.

“Tengo un emprendimiento, yo soy una chica de manualidades”, comenzó su relato, al referirse a la creación de artesanías y accesorios, como almohadones en forma de corazón y collares. Sin embargo, seguido a ello, explicó que su tarea principal es la actuación, que tantas satisfacciones le dio a lo largo de los años, además de reconocimiento no solo a nivel nacional.

Sobre ello, explicó: “Soy actriz y estoy feliz con la obra que estamos haciendo, Perdidamente que va por la tercera temporada, y la segunda en Mar del Plata. Yo me incorporé al elenco de la obra que dirige José María Muscari hace un año, cuando se produjo un recambio del elenco”, para luego explicar la motivación detrás de la decisión de diversificar su carrera más allá de la actuación. Así, destacó la inestabilidad económica inherente a la profesión actoral: “Viste que los actores tenemos que tener un plan B justamente por este de que trabajamos un mes y tres no, con suerte”, dijo.

Fue entonces que añadió que este desafío se ve agravado por la falta de apoyo hacia los emprendedores, algo que ella y su socia enfrentan desde que iniciaron su proyecto en 2019, antes de la pandemia: “Cuesta porque a los emprendedores no nos banca nadie”, instante en que Juana Viale, conductora del ciclo, alzó uno de los almohadones con forma de corazón, de estilo multicolor, que fue alabado por todos los que se encontraban en la mesa. “Lo hice con mis propias manos”, afirmó Wons con orgullo.

Mirta Wons es una de las actrices más destacadas de la actualidad (Mario Sar)

El negocio no se limita solo a almohadones, sino que también incluye la fabricación de sujetadores de cortinas, bijouterie y otros artículos decorativos y de moda: “Veníamos bárbaro con mi socia Vivi Gómez. Nosotros empezamos esto en 2019 antes de la pandemia, felices, haciendo cursos como emprendedora”, y decidieron aunar fuerzas y trabajar juntas.

“Empezamos haciendo almohadones, para luego pasar a los sujetadores. Yo vivía en el Once, que me encanta para comprar telas, pompones”, dijo aunque llegaría el tiempo de la fluctuación de precios, así la actriz mencionó los desafíos económicos específicos encontrados en el camino, como costos de los materiales, que complican la gestión del emprendimiento. De entre estos obstáculos, explicó: “Yo no podía mantener un precio, veníamos trabajando bien. No había manea de sostener, por ejemplo, los pompones de un martes a un viernes saltaban a un 20% más, entonces vos decías, por ejemplo, que el almohadón que salía $100 el lunes, el jueves ya salía de costo $300 y así fue pasando”.

“Me daba vergüenza porque el emprendedor es sudor, lágrimas y nunca ganar, es recuperar. Llega un momento en el que vos decís ‘che, hace tres años que estoy con esto y todavía no vi un mango’. Y son cosas divinas, que te lo dicen, pero que si lo tengo que vender al precio real, no puedo hacerlo ”, expresó sobre las dificultades que encuentra en este nuevo camino emprendido, una aventura empresarial, impulsada por su creatividad y compromiso con su arte.

A través de esta iniciativa, la intérprete dejó un mensaje de que nunca es tarde para explorar nuevos horizontes y buscar la realización personal y profesional en campos distintos a aquellos en los que uno construyó su carrera.