La respuesta de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron al aire por su relación con Lali Espósito

Pedro Rosemblat habló de Lali Espósito (Gelatina)

La confirmación llegó luego de varias idas y vueltas, mensajes, señales, y rumores Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat anunciaron recientemente su relación a través de una publicación en el Instagram de la artista. Las imágenes mostraban a la pareja disfrutando de un viaje a Punta del Este, evidenciando su amor y compromiso mutuo.

Además, Rosemblat ratificó la relación compartiendo el post de Espósito con un título humorístico referente al blanqueo de la relación, tomando como base un titular de Infobae. Este evento llamó la atención tanto de los seguidores de Espósito como de los aficionados al trabajo periodístico y humorístico de Rosemblat, quien comanda el ciclo Shock de verano, en el canal de streaming Gelatina.

Durante los últimos minutos de su programa del último miércoles, instantes después de conocerse las imágenes donde se confirmaba la relación, sus compañeros de ciclo indagaron sobre sus pasadas vacaciones y cuáles eran los planes futuros, a lo que conductor respondió con cierta reserva, aunque confirmó que asistirá al Festival Cosquín Rock en Córdoba, casualmente donde Lali estará como figura principal la noche del sábado 10. Este gesto de inmediato fue interpretado como una muestra de apoyo y afecto hacia la cantante.

Pedro Rosemblat y su respuesta tras confirmar su noviazgo (Gelatina)

Pero eso no quedaría allí, ya que luego este jueves por la mañana, momentos antes de comenzar su programa, participó del pase con los conductores del ciclo previo, Mati Colombatti y Jesi Call, quienes lo recibieron con las imágenes de fondo de corazones y el tema “Sabes”, en la versión de Los del Fuego, que reza: “Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé”.

Al querer indagar sobre su presente, no fueron con vueltas: “Pepín, ¿estás contento? ¡Felicitaciones!”, fue la pregunta apenas se acomodó en su silla, en tanto que con una leve sonrisa atinó a decir: “Estoy recontento, se cayó la Ley Ómnibus, la verdad es que el Gobierno no logró imponerse... eso es lo que le respondí recién al móvil que me vino a buscar a la puerta”, replicó con ironía.

Pedro Rosemblat compartió su romántica foto con Lali Espósito (Instagram)

Sin embargo, tratando de volver al terreno de las imágenes compartidas por Lali, fue que Jesi consultó: “¿Eran papas a lo que le ponías sal? No entendí, ¿o era un ananá? ¿Qué era?”, en referencia a la instantánea en que se lo ve de lejos en una mesada cocinando. Pero fue en vano también intentar conseguir alguna respuesta sobre el tema.

Entre besos, risas y abrazos, la artista y el conductor decidieron alejarse de la vorágine y compartir un momento de tranquilidad durante el verano. Así lo muestran en las imágenes donde se los ve caminando solos en una playa desierta. El carrusel que publicó la autora de “Disciplina” resume cómo fueron sus días y los diferentes recuerdos, desde el relax en la arena hasta los divertidos momentos en la cocina.

Lali Espósito confirmó su relación con Pedro Rosemblat

La primera foto que había circulado de la pareja fue cuando ambos fueron vistos en un bar en el barrio porteño de Palermo, sentados uno al lado del otro. “Hace bastante que están saliendo, se están conociendo. La están pasando bien sin rótulos”, señaló la periodista Maite Peñoñori, en LAM, de acuerdo a la información que le llegó de parte del entorno del humorista.

Rosemblat inició su carrera en los medios después de ganar notoriedad en redes sociales con su perfil “Pibe Trosko”. A lo largo de los años, ha trabajado en diversos medios de comunicación, incluyendo Radio Nacional y Radio del Plata, además de realizar giras nacionales con su personaje de “El Cadete”. Actualmente, es empresario y conduce programas a través de YouTube y otras plataformas de streaming, destacándose en el ámbito de la sátira política y el entretenimiento. La confirmación de su relación con Espósito marca un nuevo capítulo tanto en su vida personal como en su trayectoria mediática.