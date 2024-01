Pedro Rosemblat habló de su vínculo con Lali Espósito y del misterioso regalo que recibió para su cumpleaños

Pedro Rosemblat habló de Lali Espósito (América)

El presunto vínculo amoroso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina, continúa sumando episodios con el correr de los días. La interacción constante en el ámbito virtual entre ambos generó especulaciones sobre una amistad que adquiere matices distintos. Inicialmente, surgió una fotografía tomada en un reconocido restaurante en Palermo. Posteriormente, se los observó paseando por las calles de Buenos Aires, sin evidenciar una proximidad excesiva pero tampoco ocultándose, optando por vivir su relación sin ataduras ni etiquetas.

Tras esos momentos, Rosemblat fue abordado por las cámaras de LAM cuando ingresaba a la radio en la misma jornada en que cumplía años, ante lo que la primera consulta versó sobre los regalos que pudiera haber recibido: “Entiendo que mis compañeros me van a regalar algo”, aseguró, tras lo cual se le preguntó por su vínculo con la cantante tras conocerse las imágenes en que se los veía juntos y ante ello expresó: “Me cruzaron en una esquina. Yo estaba parado en un poste y vino un colega de ustedes. Impresionante”.

Sin embargo, al preguntársele por su vínculo con la cantante aclaró: “Imaginate que cualquier cosa que yo diga será usado en mi contra. Yo opino de Milei, de Caputo, pero de esas cosas no”, intentó esquivar, aunque terminó revelando: “Ella es una capa total”. Incluso fue consultado sobre la posibilidad de que la intérprete haya sido vista en el estudio desde donde transmite su ciclo. Y allí apeló a la ironía con otra pregunta: “¿Estuvo acá?”.

El video de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (América)

En el marco del festejo del cumpleaños, el cronista aseguró que Lali se había hecho presente allí con un regalo: “Un perfume de hombre, dicen, que no sé si se da justo que alguien cumple años y por ahí es coincidencia pura, te lo tiro”. Ante ello, Rosemblat, visiblemente desorientado, explicó: “¿Ustedes saben más de mis regalos que yo? Yo todavía no recibí nada, 12 del mediodía y no recibí nada”.

La revelación inicial de este asunto provino de Vicky Braier, también conocida como Juariu, reconocida especialista en interpretar comunicaciones digitales de este tipo. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) fue deslizando pistas de manera enigmática y finalmente confirmó que se trataba de Lali y el humorista denominado El Cadete. Juariu compartió que ambos coincidieron en un espectáculo de Martín Rechimuzzi en el Konex, evento que generó un aumento en los rumores.

Días atrás, en el programa LAM, se mostró la primera imagen de Lali y Pedro juntos en un restaurante de Palermo, sentados uno al lado del otro. La periodista Maite Peñoñori, basándose en información proveniente del entorno del humorista, señaló que llevan un tiempo saliendo y conociéndose, disfrutando de la compañía sin definiciones concretas. El conductor Ángel de Brito destacó que era la primera vez que se los veía juntos en una fotografía.

La primera foto que circuló de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El pasado miércoles, en el programa de América, se difundió el primer video de la pareja. En la grabación, la artista sale de un local en Palermo y es sorprendida por seguidores, girándose sonriente al notar la presencia de la cámara. Rosemblat la espera en la vereda y juntos emprenden la caminata en la dirección opuesta. Ambos lucen lentes oscuros y atuendos informales; ella, con una remera blanca estampada con la imagen de Potro Rodrigo, short de jean y borceguíes, mientras que él opta por un estilo algo más formal con camisa, pantalón largo y zapatillas.

En las redes sociales, crece el interés y el apoyo para lo que podría convertirse en uno de los romances más destacados del verano. Lali Espósito, reconocida como una de las grandes artistas pop de su generación, y Pedro Rosemblat, con una extensa carrera en comunicación y humor político, están captando la atención del público. El humorista, conocido por su participación en el programa de Roberto Navarro en C5N con el personaje de El Cadete, ya había ganado notoriedad como Pibe Trosko en la plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde publicó en 2013 el libro “Patria o suerte. Venceremos” de Editorial Aguilar.