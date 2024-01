Lali Espósito habló por primera vez de los rumores de romance con Pedro Rosemblat: “Lo admiro mucho”

Lali Espósito rompió el silencio y habló por primera vez de los rumores de romance con Pedro Rosemblat: “Lo admiro mucho” (Video: LAM)

Desde hace un tiempo ya que tanto en las redes sociales como en los medios masivos se habla de que Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina, estarían iniciando un romance. La interacción constante en el ámbito virtual entre ambos generó especulaciones sobre una amistad que adquiere matices distintos.

Inicialmente, surgió una fotografía tomada en un reconocido restaurante en Palermo. Posteriormente, se los observó paseando por las calles de Buenos Aires, sin evidenciar una proximidad excesiva pero tampoco ocultándose, optando por vivir su relación sin ataduras ni etiquetas.

Fue la periodista de LAM, Maite Peñoñori quien dio los primeros detalles de este vínculo: “Juariu había descubierto que se empezaron a seguir e intercambiaron algunos likes. Personas allegadas al círculo de él me contaron que hace bastante que Lali y Pedro están saliendo, están conociéndose sin rótulos y la están pasando bien”, comenzó diciendo la panelista y agregó: “A mí me contaron que la vieron a ella varias veces por la casa de él, buena onda, como que tampoco estaban en postura de ocultarse”.

En ese sentido, después de varias semanas de especulación, la artista rompió el silencio y habló de las versiones que la vinculan con el periodista especializado en política. “Pedro es lo más, un copado. Capo. Yo lo admiro mucho”, sostuvo en diálogo con el cronista del mismo programa que conduce Ángel de Brito por América. De esta manera, respondió los dichos de Rosemblat, que se había referido en términos similares a ella.

El video de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

“Me cruzaron en una esquina. Yo estaba parado en un poste y vino un colega de ustedes. Impresionante”, dijo al ser consultado por las imágenes en que se los veía juntos Y también respondió por el vínculo entre ambos: “Imaginate que cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra. Yo opino de Milei, de Caputo, pero de esas cosas no”, intentó esquivar, aunque terminó revelando: “Ella es una capa total”. Incluso fue consultado sobre la posibilidad de que la intérprete haya sido vista en el estudio desde donde transmite su ciclo. Y allí apeló a la ironía con otra pregunta: “¿Estuvo acá?”.

En el marco del festejo del cumpleaños, el cronista aseguró que Lali se había hecho presente allí con un regalo: “Un perfume de hombre, dicen, que no sé si se da justo que alguien cumple años y por ahí es coincidencia pura, te lo tiro”. Ante ello, Rosemblat, visiblemente desorientado, explicó: “¿Ustedes saben más de mis regalos que yo? Yo todavía no recibí nada, 12 del mediodía y no recibí nada”.

Pedro Rosemblat habló de Lali Espósito (Video: LAM)

Lali Espósito habló de las críticas que recibió por opinar de política

En esa misma nota Lali se refirió al escándalo político en el que quedó involucrada luego de un cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El jefe de Estado criticó al mandatario provincial una vez que éste anunciara el envío de un proyecto de ley para poder emitir una moneda propia. En ese contexto, el líder de La Libertad Avanza mencionó a la cantante: “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”.

Tras algunas menciones al respecto en sus redes sociales, Lali respondió a estos dichos en una entrevista televisiva. “No me parece bien estigmatizar la cultura (...) En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”, dijo, y luego reflexionó sobre la grieta que divide a la sociedad.

“Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”, comentó en diálogo con LAM.

La reflexión de Lali Espósito (Video: LAM)

Y profundizó: “Yo puedo no estar de acuerdo con vos. Tengo amigos y he tenido parejas que opinan absolutamente contrario a mí, y, siempre que no entremos en el nivel de la falta de respeto, jamás eso es un problema. Al contrario, uno se podría nutrir del pensamiento del otro, podría aprender. Uno puede tener un ida y vuelta respetuoso y me parece que esa es la base de todo. No es pensar diferente. El problema es qué hacemos cuando pensamos diferente: ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión?”.

“Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos, que a una sociedad que quiere crecer. Al final, creo estamos todos haciendo lo que podemos con lo que va sucediendo en nuestro hermoso país. El otro no es nuestro enemigo. El otro también se busca la vida, hace lo que puede. Nos han enfrentado y no es por ahí”, continuó.