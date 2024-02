Furia leyó el tarot en la casa de GH: qué predijo para cada participante

Furia le leyó las cartas a Manzana

En su primera semana como líder de Gran Hermano, Furia buscó un nuevo rol en la casa más famosa del país. Pero lejos de las confrontaciones o los gritos a los que acostumbra, la doble de riesgo tomó el turbante y las cartas, y le leyó la fortuna a sus compañeros.

Rodeada de almohadones, sentada a los pies de una mesa ratona, la joven comenzó a barajar las cartas para disponerse a leer la suerte de los demás participantes. Desde Martín Ku hasta Rosina, muchos hermanitos se abrieron ante la visión de Juliana.

Uno de los primeros fue Manzana, quien la semana pasada se convirtió en uno de sus contrincantes

en la casa. Así, la joven empezó a mezclar, sin embargo algunas cartas se le escapaban, aunque ella les daba otro significado: “el 10 de espadas es lo que viste, son traiciones”. Con el mazo ya ordenado, Furia repartió: “Te voy a tirar tres cartas. Que lindas, la estrella, el juicio, y el tres de copas. Acá tenés celebración, no significa que sea con tres personas, pero es que te quedes tranquilo que vas a tener buen augurio. Momentos de festejos”.

El tarot llegó a GH: la fortuna de Martín Ku

Sin embargo, no todo era felicidad en la lectura de la nueva líder de la casa. Como si fuera una especie de advertencia, la participante le dijo al cantante: “Siento que te sentís culpable por algo pero quedate tranquilo porque la carta dice que vas a celebrar, hay cosas lindas que te van a pasar. No seas una cosa que no sos, no te vayas a ningún extremo, algo se te está yendo de las manos y vas a tener que despedir a alguien”.

Después fue el turno de Emmanuel. “Siento que hay alguien que te falló y estás muy triste por eso. Va a haber mucho conventillo, tratá de tener más tiempo para vos que para otros, o sea basta de puterío porque sino vas a perder todo tu brillo”, le dijo al peluquero.

A este le siguió El Chino. “Te salió el emperador como primera carta. Ahora yo la voy a dar vuelta para poder leerlas. Bien, el ocho de copas, te salió algo parecido a lo de Manzana. Vos quedate en tu posición, acá viniste a jugar solo. Vas a tener que despedir gente, en momentos te vas a sentir mal como si estuvieras devastado. Tenés todo eh. No es porque ganaste los liderazgos, pero sos un gran líder donde te movés. Y muchos toman de tu apreciación, te piden consejos, tomás buenas decisiones”, comenzó diciendo Furia.

Juliana leyó el tarot de Rosina

Luego, la doble de riesgo continuó habládole de las consecuencias de sus acciones y lo aconsejó: “Lo que pasa no es tu culpa, pasa por ley divina. Tratá de trabajar como el emperador, como el líder, como la buena persona que vos decís que sos, así como también te salió el mago, pero tratá que este rey de copas no se doblegue en ningún momento, seguí tu intuición”.

Después fue el momento de una de las furiosas, Agostina. “Vas a vivir en un lugar diferente, vas a tener nuevas oportunidades, vas a ser muy feliz. alguien viene con un ofrecimiento y también hay alguien que está triste, que está esperando””, le reveló Furia a su compañera nominada.

Al juego también se unió Lisandro, el platónico de Furia. “Estás mirando tu propia cosecha y estás tranquilo pero también te estás aburriendo, empezá a evolucionar. Estás luchando contra algo y eso lo tenés que soltar porque vas a estar triste. Veo que hay personas que vienen con un ofrecimiento pero tenés que desconfiar”, indicó la joven ante el asesor financiero.

Así, uno a uno, los hermanitos pasaron por la mesa de Juliana, quien les leyó la suerte. Una de las últimas fue Rosina, quien recibió una advertencia: “Hay algo que se te va pero despreocupate, vas a estar con una sombra y hay algo que vas a tener que dejar ir. Hay que hacer un corte en algo para que todo se encamine positivamente”.