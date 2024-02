Los videos de Furia de GH cantando que sorprendieron a todos por su talento

Furia mostró su talento cantando

Casi amada y odiada por igual, Furia se convirtió en una de los jugadoras más queridas de esta edición de Gran Hermano. Pero además de sus estrategias, gritos y polémicos comentarios, la participante tiene otros talentos. Tal es así que la doble de riesgo sorprendió ante las cámaras cuando mostró su talento oculto.

Todo sucedió cuando la joven se encontraba en el baño ordenando y buscando entre sus cosas. Ahí, como si nada, fue cuando se puso a cantar “Born This Way”, una de las icónicas canciones de Lady Gaga. Inmediatamente, el fragmento de Juliana se viralizó en redes, cautivando a miles de personas.

Pero esta no es la primera vez que la joven muestra su talento. Días atrás, en la misma zona de la casa, Furia destacó cuando salió del baño y comenzó a cantar: “Si tú quieres bailar. Querrás, sabrás que este es el momento, guapo”. Así, la joven también dejó ver su gusto por Bandana.

Furia cantó Bandana en la casa de GH

Sin embargo, el talento de Furia no es únicamente vocal. A lo largo del certamen, la joven mostró su habilidad con la guitarra. Junto a otros compañeros, tocó un tema en la guitarra y fue aplaudida por los jugadores que la acompañaban. Al respecto, en las redes sociales también se filtraron videos de ella, antes de entrar en la casa, en los que se la ve tocando la batería.

En otro momento del día, la participante más polémica del reality aprovechó su talento para enviar una indirecta a otro participante. Mientras juntaba su ropa del área de lavado, la joven empezó a entonar “We will rock you”. Luego, se percató que Bautista, Rosina y Manzana se encontraban cerca, en el área de descanso. Fue ahí cuando, al terminar el estribillo dijo: “Canten, no como otros cantantes que cantan canciones de mierda. Y no tienen voz. Denle lugar a los que la tienen. Big Apple, esa canción de mierda”. La frase fue una clara indirecta para Federico, el joven de 25 años que canta RKT y con el que Furia tuvo un fuerte enfrentamiento en la última gala de nominación. Al escucharla, el jugador también disparó: “No pegaría un tema ni en 10.000 años”. Este pequeño roce puede ser un claro indicador para un nuevo cruce entre estos dos participantes.

La semana pasada, el mismo fue evitado por el líder de la última prueba, Martín Ku. Todo se dio cuando el Chino hizo uso de su beneficio y sacó de la placa a Furia. Esto provocó que los votos se diversificaran y todo terminó apuntando a Sabrina, que fue la eliminada del juego.

Furia deslumbró con su talento con la guitarra

En ese momento, al escuchar quién era la nueva eliminada, Furia festejó a los gritos. Algunos de los hermanitos lamentaron la salida de la joven de la casa. Incluso Emmanuel expresó su descontento ante los gritos de Furia, a quien calificó de “insoportable”. Mientras se despedía de su compañera, intentó frenar el comportamiento de la participante más polémica: “Pará con los gritos, insoportable”.

Después, el peluquero volvió a quejarse con el conductor del reality: “Grita porque se va Sabri, siempre lo mismo, a los gritos. La cacatúa me tiene harto”. Lejos de quedarse callada, Juliana defendió su manera de celebrar y se justificó: “Andá maricón, cada uno festeja como quiere. Aprovechá para despedirla, falluto. No pierdas el tiempo en mí, tenés 40 minutos”.

En el final, Santiago agregó: “Voy a felicitar a los que quieren que los felicite, a los que no quieren, no los felicito un carajo. Felicito a los que están contentos que se va Sabrina, felicito a los que se quedaron. A los que estén tristes por Sabrina, también los abrazamos. Sabrina, te esperamos acá para charlar”, cerró el conductor.