El fuerte testimonio de Cecilia Milone tras su separación de Nito Artaza: “El amor no duele”

"El amor no duele", el texto compartido por Cecilia Milone en su cuenta de Instagram (IG ceciliamilone)

En un revelador mensaje, Cecilia Milone se pronunció sobre las emociones que rodean el concepto de amor, luego de confirmarse su reciente separación de Nito Artaza. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, compartido con sus más de 46.000 seguidores, la actriz eligió el título El amor no duele para expresar sus pensamientos y sentimientos acerca de este sentimiento.

Milone inició su declaración destacando la diferencia entre el amor y el desamor, enfatizando que el dolor está más asociado con la ausencia o traición del amor, más que con el amor verdadero en sí: “Es casi perverso que esté casi instalado esto. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor, es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón”, puntualizó.

Tras ello, continuó su mensaje con una analogía entre el amor y la respiración, insinuando que el amor, al igual que el oxígeno, es vital y no debe considerarse doloroso: “¿A vos se te ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso. Pero sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís o ese amor que te tienen es lo único que te salva”, afirmó. Y para finalizar, reforzó las palabras del comienzo: “No caigas en la trampa. Repetí conmigo fuerte y claro: ‘El amor no duele’. ¡Te lo juro!”.

Nito Artaza y Cecilia Milone en Punta Mogotes, en una vieja postal familiar

Los seguidores de Cecilia y colegas del medio artístico mostraron su apoyo y admiración en los comentarios del video. “Tardé en aprender, pero aprendí”, destacó Victoria Carreras, mientras que Natalia Lobo expresó su sentir sumando corazones rojos, al igual que Débora D’Amato y Daniel Ambrosino, que también acercaron sus reacciones positivas.

El respaldo de sus seguidores se vio reflejado en comentarios que valoraban la enseñanza y la fortaleza de su mensaje, como el de Gustavo Lutteral, quien destacó: “Es muy luminoso lo que decís para que la gente no deje de creer en el poder sanador que tiene la fuerza del verdadero amor. Pero muchas veces se ama mal. No es que no haya sentimiento o desamor, simplemente hay un amor envenenado, enfermo, corrompido por las debilidades e inseguridades humanas. Creo que se puede curar ese amor confundido con amor puro”.

Nito Artaza desmintió los rumores que lo vinculan con la bailarina Belén Di Giorgio

Tras seis años de casados, Nito y Cecilia se separaron en 2023, poniendo fin a una larga relación. A partir de entonces comenzaron a circular diversos rumores sobre una tercera en discordia. Al respecto, el actor accedió a dialogar con Teleshow. “Como en diversas parejas en el mundo, son cuestiones existenciales que hacen que hayamos tenido este distanciamiento y punto. Y a partir de ahí cada uno sacará conclusiones, pero nosotros no. Veo que opina todo el mundo y nosotros no queremos ninguna opinión”, comenzó diciendo el artista.

Es que a raíz de su separación, las versiones indicaban que el capocómico había tenido un acercamiento a Belén Di Giorgio, una bailarina de su equipo de trabajo y que fue novia del actor Rodrigo Noya. Lejos de todas las especulaciones, el humorista desmintió los rumores y expresó: “Todo lo que hagamos es una cuestión muy privada. Además de todo lo que se está diciendo, que estoy escuchando y viendo o que me lo comentaron, son todas inexactitudes enormes, que no hacen a la realidad de lo que pasa. En este caso no hay controversias, no hay nada más de lo que ya dije yo, que hubo un distanciamiento y punto”.