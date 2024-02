Nito Artaza y los rumores de una tercera en discordia: “En esta pareja no hubo ninguna ruptura por infidelidad”

El actor accedió a dialogar con Teleshow: “Como en diversas parejas en el mundo, son cuestiones existenciales que hacen que hayamos tenido este distanciamiento y punto. Y a partir de ahí cada uno sacará conclusiones, pero nosotros no. Veo que opina todo el mundo y nosotros no queremos ninguna opinión. Todo lo que hagamos es una cuestión muy privada. Además de todo lo que se está diciendo, que estoy escuchando y viendo o que me lo comentaron, son todas inexactitudes enormes, que no hacen a la realidad de lo que pasa. En este caso no hay controversias, no hay nada más de lo que ya dije yo, que hubo un distanciamiento y punto”.

Nito Artaza y Cecilia Milone (Foto: @ceciliamilone)

Nito Artaza continuó aclarando: “Todo lo que se está diciendo y se ha dicho es una fábula, que tal vez le sirve a esos programas. Lo único que dejo claro y siempre es salvaguardando a Cecilia, porque ese el tema, que en esta pareja hubo ninguna ruptura por infidelidad y punto. Y eso lo tenemos claro tanto Cecilia como yo y nada más. Después el resto se verá. Veo todas las inexactitudes y yo no puedo estar atajando todas las declaraciones que hagan”.

