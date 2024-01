La llamativa noche de Mirtha Legrand: de la relación de Rolo Barbano con Marina Calabró a las divertidas imitaciones de Ariel Tarico

Mirtha Legrand le preguntó a Rolo Barbano por su relación con Marina Calabró

En el segundo programa de su nueva temporada, Mirtha Legrand protagonizó una velada con variados temas y divertidos momentos. Con el foco puesto en la actualidad del país, la mesaza fue el escenario de picantes y llamativas charlas. Entre ellas, la Chiqui no dejó pasar las versiones de romance de Rolando Barbano con Marina Calabró. Además, Ariel Tarico hizo reír a todos con sus imitaciones.

Este sábado, la diva se centró en la actualidad nacional y conformó una mesaza con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert; el periodista especializado en policiales, Rolando Barbano; el especialista en deportes y panelista de Bendita, Horacio Pagani, y el humorista Ariel Tarico.

Así las cosas, tras presentar a todos los invitados, la conductora fue directo a la primera polémica de la noche. No había transcurrido ni un minuto de programa cuando la diva se dirigió a Rolo Barbano y le preguntó por su relación con Marina Calabró. En los últimos días había circulado la versión de un supuesto romance que unía a ambas figuras de la televisión.

La divertida imitación de Ariel Tarico a Mirtha Legrand

“Rolando, te tengo que preguntar”, comenzó diciendo de forma picante y con una gran sonrisa Mirtha. Con humor y soltura, el periodista contestó: “Me encanta porque te sentaste a la mesa y dijiste, ‘te voy a tener que preguntar’, arrancó el programa y me tenés que preguntar. Preguntá Mirtha no tengo nada que esconder”. Al darle el pie, la Chiqui lanzó: “¿Estás saliendo con Marina Calabró?”. Inmediatamente, el especialista en casos policiales devolvió: “Quien pudiera. La realidad es que yo de mi vida privada no hablo, estoy separado hace poco tiempo. Tengo dos hijos, uno de once años, Rocco. Mi hija Nina, de cinco. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que mucho menos en tele”.

La famosa periodista había finalizado su vínculo con el empresario Martín Albrecht en junio de 2023, con quien estaba en pareja hace más de 10 años. Al encontrarse ambos solteros, los rumores comenzaron a crecer. Además, los dos profesionales comparten equipo en una radio. La noticia incluso había sido confirmada por la hermana de la protagonista, Iliana. Sin embargo, esto no fue del agrado de Barbano, quien criticó su accionar. “No sé por qué decidió hablar. Marina sabrá por qué la rodean esas traiciones. No tengo por que contar con quién salgo, con quién me voy de vacaciones. a mi no me molesta nada, yo me separé hace poco tiempo. Es mi vida, mis cosas las manejo con recelo, si tuviera que hablar algo lo haría primero con mis hijos”.

Con la cuestión resuelta, la mesaza de Legrand continuó debatiendo temas de actualidad, política y economía. En esa mezcla también se vio envuelto el humorista Ariel Tarico, quien suele imitar a diversos personajes del rubro. Luego de preguntarle por sus presentaciones en el teatro, la Chiqui lanzó: “Imitame, ahora te quiero ver”. Sin dudar, el artista le redobló con la voz de la conductora: “Bueno gracias querida, gracias por darme la palabra. A ver, qué sentís cuando me mirás a los ojos. Estás frente a tu espejo, a ver qué le dirías. Te quedaste sin palabras eh, la Chiqui sabe”.

Mirtha hizo sus picantes preguntas y se divirtió con las imitaciones de Tarico

Luego, ante la pregunta de cómo se le había ocurrido imitar a la diva, Tarico respondió que era uno de sus personajes más pedidos. “Cuando te veo digo, ¿yo hablaré así y no me doy cuenta? Lo hacés muy bien”, le dijo la conductora. Después, Legrand le consultó cuáles eran las claves que necesitaba tener una persona para ser buen imitador. “Observación, oído, ser como una esponja”, sostuvo Tarico.

Por último, después de una extensa charla, Tarico hasta se animó a imitar a Mariano Cúneo Libarona, a quien nunca había replicado hasta el momento. “Te estuve escuchando y más o menos se me va pegando el tono. O lo tengo a Barbano al lado, viste que es un tono mezcla de Alberto Fernández y Kicillof”, sostuvo el humorista causando la risa de toda la mesa.