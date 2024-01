Rolando Barbano criticó a Iliana Calabró por confirmar su supuesto romance con Marina: “No sé por qué decidió hablar”

La furia de Rolando Barbano con Iliana Calabró por hablar de su supuesto romance con Marina (Video: "LAM", América)

Rolando Barbano expresó su enojo con Iliana Calabró por haber confirmado un supuesto romance con Marina Calabró. Es que la actriz -que semanas atrás expuso en televisión una interna con su hermana, asegurando que desde que murió su padre, Juan Carlos Calabró, “esquiva a su familia”-, dio un móvil en el que reveló que los periodistas y compañeros de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) mantienen una relación amorosa.

“Leí por ahí que anda noviando, lo leí en los medios. Con Barbano”, fueron las palabras exactas que Iliana dijo en Intrusos sorprendiendo a los propios periodistas. Y agregó que invitó a Marina a pasar Año Nuevo a Mar del Plata con ella y su madre, Coca, pero que su hermana se excusó afirmando que tenía otros planes. Y reprodujo el diálogo que mantuvieron por ese entonces.

—¿Sola o acompañada?

—Acompañada.

“Entonces, es señal de que está bien”, consideró Iliana en el ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América, haciendo referencia a la supuesta relación de Marina Calabró con Rolando Barbano. “Cuando googleé, apareció eso, si es que es cierto lo que cuentan vuestros colegas”, agregó la actriz intentando aclarar que no había sido ella quien dio las primeras informaciones al respecto, sino que se basó en tales rumores.

La primera en ser consultada sobre esta versión fue Marina Calabró, quien el año pasado se separó de Martín Albrecht, después de diez años de pareja. La periodista se mostró irónica cuando le deslizó al cronista de LAM que no había “googleado” el destino de sus vacaciones. Luego, enfatizó en que no revelaría a dónde se había ido -“porque estamos en un momento delicado del país y la ostentación no es lo mío”- y sí aclaró que se trató de un viaje “en familia”.

El reencuentro de Marina e Iliana Calabró en diciembre luego de la pelea pública

Y ante las versiones de romance con su compañero Rolando Barbano, volvió a ironizar sobre las palabras de su hermana: “Hay que sacarle el Google a Iliana. Pensé en mandarle un ludomatic, un jenga, unas cartas para que se entretenga y me suelte un poco”.

“¿Te molestó lo que dijo?”, le preguntó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito. “No, la verdad es que no. Entiendo que esto que ella decía de ‘a mí me preocupaba que ella la pasara sola...’. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora y en pleno recambio y la verdad es que para que ella se quede tranquila le dije que estaba acompañada y para que no se sintiera mal de que no la estaba eligiendo como primera opción”, explicó Marina.

Por su parte, y lejos de confirmar o desmentir la supuesta relación con Barbano, sostuvo: “Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada”.

En las últimas horas, Rolando Barbano fue abordado por las cámaras de LAM para obtener su palabra sobre las versiones de romance luego de que Iliana lo mencionara y el periodista se mostró molesto con la hermana de Marina Calabró. “Que respondan los que digan eso, yo no tengo por qué hablar. Hablen con Iliana, o con Marina, que es pública. Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada. Hablar de esto no es mi vida. Iliana quiere salir en los medios diciendo cosas, que salga. Me parece perfecto”, expresó.

Marina Calabró y Rolando Barbano con el equipo de "Lanata Sin Filtro" en Radio Mitre (Instagram @rbarbano_)

“¿Es verdad lo que dice Iliana?”, le preguntó el cronista al columnista de Lanata Sin Filtro, que decidió evadir la respuesta: “Pregúntenle a Iliana, pregúntenle a Marina. Yo no tengo nada que ver con la situación de Iliana con Marina. No sé por qué Iliana decidió hablar, Marina ya dijo lo que quería decir y todo el resto es mi vida”.

“¿Estás saliendo con Marina?”, fue directo entonces el notero. “Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía”, enfatizó Barbano y agregó: “No veo por qué tengo que hablar con ustedes de con quién salgo, con quién paso Año Nuevo, con quién me fui de vacaciones. Si Iliana Calabró decide hablar en los medios, que dé explicaciones ella sobre lo que dice. De hecho, primero dijo una cosa, después dijo otra. Después habló Marina. A mí no me molesta nada, ni me deja de molestar, no tengo ganas de hablar si pasé Año Nuevo con mis hijos o no pasé Año Nuevo con mis hijos. Yo me separé hace poco tiempo. No pasé Año Nuevo con mis hijos, alguien por ahí dijo que sí. Y la verdad es que es mi vida y yo mis cosas las manejo con cierto recelo: no me gusta hablar de mi vida privada. Y si tuviera que hablar algo, lo hablaría primero con mis hijos y después, eventualmente, decidiría si quiero hablar en un programa de televisión. Si Iliana decidió hablar de lo que habló, que después dijo otra cosa, tendrían que preguntarle a Iliana por qué sale a hablar de esas cosas”.

Y siguió: “Yo no soy protagonista de nada: Iliana habló de su hermana. Me nombró a mí, pero yo no soy protagonista, Marina sabrá por qué Iliana habla de ella, por qué esta sucesión de cosas, por qué la rodean estas traiciones. Pero es un tema de Marina, no es un tema mío. No me molestó porque nadie habló mal de mí, yo no cometí ningún delito, no hice nada. El tema no pasa por si somos compañeros, si tengo una relación. El foco no tiene que ver conmigo”.

Por último, Rolando Barbano aseguró que se encuentra bien desde el lado sentimental y enfatizó en que no hablará de su vida privada. “Tiene que ver con mi intimidad, no hablo de con quién estoy, con quién no estoy. Tengo hijos, si tengo una relación lo hablo con ellos, no estaría parado en un micrófono diciendo con quién salgo, porque tampoco me parece de caballero”.