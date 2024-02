Ernestina Pais confesó el duro momento que atravesó cuando decidió internarse

Ernestina Pais confesó haberse internado

Lejos de los incidentes o los escándalos familiares, Ernestina Pais confesó una dura situación que atravesó cuando la tragedia y la tristeza invadieron su vida. Luego de que algunos compañeros perdieran sus puestos de trabajos y otros fallecieran por distintas circunstancias, el dolor y la preocupación invadieron a la conductora. Así, temiendo por su salud mental, ella tomó una drástica decisión.

Rodeada de complejas situaciones que podrían llevarla a una depresión, Pais decidió internarse en una institución. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’, comenzó diciendo la comunicadora en una charla con LAM (América).

Luego, la empresaria relató la solución que encontró a esta situación: “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.

Según contó Pais, en ese lugar pudo realizar diferentes actividades como teatro, yoga, meditación y dibujo. “Era hermoso, vivía en una nube de pedos. Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas. Ahí me ordené mucho”, dijo la conductora con humor.

Al mismo tiempo, las panelistas le consultaron si había podido encontrarse consigo misma durante el proceso: “Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”.

En cuanto a las reglas del lugar, la empresaria también confesó que no tenía restricciones de libertad y que ella decidía cuánto tiempo estaría ahí. “Yo podía irme cuando quería también. La pasé muy bien en las clases de teatro”, expresó Pais.

Ernestina Pais negó haber tenido problemas de violencia en su círculo íntimo

En cuanto al apoyo de su familia, la presentadora de televisión resaltó el acompañamiento de su marido. Además resaltó que siempre recibía visitas de su hijo, del cual hasta tuvo que responder por los rumores de violencia que se generaron tiempo atrás: “A mi hijo le parecía genial, me visitó siempre. También tuve que aguantar que pensaran que mi hijo era golpeador”.

A finales del 2023, un escandalo sacudió a su familia luego de un dramático conflicto. Según la información oficial, el problema se había desencadenado cuando el joven de 19 años estaba en la casa de su padre y este le cortó el acceso a la red wifi. Como consecuencia del “enojo”, se trasladó a la casa de su madre en La Lucila.

Ya en el domicilio de la conductora, madre e hijo protagonizaron un confuso episodio. Fue Alejandro Guyot -expareja de Pais y padre de Benicio- quien llamó a la ambulancia. Al arribar al lugar el servicio de emergencia médica (SAME) y evaluar la situación, encontrando a Ernestina Pais con lesiones leves, incluyendo moretones en los brazos y algunas mordeduras en la piel, dieron aviso a la policía. A pesar de la gravedad del incidente, la conductora decidió no iniciar acciones legales contra su hijo.

Ante estas versiones, la conductora de la TV Pública aclaró lo ocurrido y resaltó que sus lesiones se debieron a una fuerte caída por las escaleras. En la misma sufrió la fractura de su brazo. Respecto al inicio del incidente, negó que hubiera existido violencia doméstica.