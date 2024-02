La conmovedora despedida de Nicolás Furtado a Claudio Rissi

Claudio Rissi y Nicolás Furtado en El Marginal

Una imagen vale más que mil palabras. Y Nicolás Furtado no necesitó más que eso para despedir a su colega y amigo Claudio Rissi, el actor de 67 años que falleció en las últimas horas. Juntos, formaron una de las parejas inolvidables de la televisión argentina: fueron Mario y Diosito Borges en El Marginal.

Durante varias temporadas, fueron hermanos. Hasta que sobre el final, la historia dio un impresionante giro y se supo que Marito en verdad no era el hermano mayor de Diosito sino su padre. Al respecto, en una entrevista que el actor había dado en abril 2022 a Teleshow, aseguró: “Con Nico lo habíamos hablado antes entre nosotros, creo que en la segunda o en la tercera temporada. Dijimos este vínculo tan raro, me parece que viene por acá. Quedó como un comentario de los compañeros que analizan más o menos, juegan con la fantasía de lo que puede pasar, pero tampoco estaba planeado hacer la quinta temporada en ese momento. Hay gente que se sorprende gratamente y otra gente que dice que no puede ser. Es fantástico lo que pasa con el público”.

El talentoso artista que también se destacó en proyectos como Poliladrón, El puntero, Okupas y Los simuladores, sostuvo que estaba “totalmente agradecido” por la devolución del público de la multipremiada miniserie. “A veces hasta me da pudor, pero sí, el amor de la gente, el cariño de la gente es algo inabordable y maravilloso”, admitió por ese entonces.

Este viernes por la madrugada, incluso antes de que se conociera públicamente la noticia de la muerte de Claudio Rissi, Nicolás Furtado decidió despedirlo con un emotivo posteo en sus redes sociales. No hicieron faltas las palabras, la foto que eligió el actor lo dice todo: allí están Marito y Diosito abrazados bajo la lluvia. De esa forma, y con esa conmovedora imagen, quiso despedir el joven actor a su colega, a su entrañable amigo en su cuenta de Instagram, en la que lo siguen más de dos millones de personas.

La conmovedora despedida de Nicolás Furtado a Claudio Rissi (Instagram @furtadonico)

Aunque Rissi tenía una extensa carrera artística, tenía bien en claro que interpretar al personaje de Marito le había una enorme popularidad. “Dentro del mundo de los actores gozaba de cierto prestigio y unirlo con lo popular no es algo común. Aquí se dio entonces puede ser una bisagra: ha hecho que mi trabajo se visibilice. A partir de El Marginal hay mucha gente que empieza a reconocer otros trabajos míos. Y empiezan a recorrer mi carrera. ¿A ver este tipo de dónde viene? ¿nació en El Marginal? No, estuvo en Okupas, Los simuladores, Poliladrón, El puntero. Y eso es maravilloso porque además están viendo buenos productos, de calidad, películas como La novia del desierto, Aballay, 76 89 03”, había manifestado el intérprete.

El final del Marginal y la despedida de Marito y Diosito

Desde su infancia, Claudio empezó a coquetear con la actuación sin imaginar que terminaría siendo su principal vocación. “Primero fui un actor clandestino para que no se enterara mi viejo. Empecé a hacer teatro a los 17 años. Así que no me había equivocado al elegir un trabajo como el que hago. No tuve una crisis vocacional”.

No fue fácil elegir la actuación como modo de vida, ya que nadie en su familia lo apoyó: “Mi papá quería que fuera obrero especializado. Él decía que ni siquiera los técnicos servían. Soy oficial tornero mecánico y fui a una escuela de artes y oficios a aprender tornería. Trabajé de eso mucho tiempo, pero yo quería ser actor. Y para él, eso no servía: ‘Cortate el pelo muchacho y dedicate al laburo’, me decía. Y no me vio jamás, nunca quiso verme. No iba a torcer su brazo de darme la razón. Se murió en el 81 sin verme actuar. Se jodió, se lo perdió. Lo lamento por él”.