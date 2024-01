Daniel Osvaldo y Daniela Ballester despejaron los rumores de crisis con un romántico mensaje: “Eres mi noche de amor”

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester ahuyentaron los rumores de separación con una romántica foto juntos (Instagram)

En las últimas semanas tomó forma el rumor de una posible separación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, a muy poco tiempo de que ambos dieran a conocer su vínculo amoroso en público. Todo comenzó porque los usuarios de Instagram notaron que el exfutbolista y la presentadora de noticias se habían dejado de seguir en esa red social. Pero fue ella quien se encargó de aclarar la situación en diálogo con Intrusos (América): “Me hackearon el Instagram, no sé qué hacer”.

Así las cosas, este martes terminaron de despejar los nubarrones con una publicación compartida en ambos perfiles. Se trata de un álbum de cuatro fotos en las que lucen sonrientes, a los besos y también abrazados. Para terminar de darle forma romántica, le agregaron la letra del bolero “Adoro” que compuso Armando Manzanero, junto con dos emojis de corazones de color azul.

“Adoro la calle en que nos vimos / La noche cuando nos conocimos / Adoro las cosas que me dices / Nuestros ratos felices / Los adoro vida mía / Adoro, la forma en que sonríes / Y el modo en que a veces riñes / Adoro la seda de tus manos / Los besos que nos damos / Los adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca, muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Yo te adoro vida mía”, dice la letra completa de la canción, la cual figura en el posteo.

Al pie de la misma, el exjugador de Boca Juniors y de la Selección Italiana de fútbol le agregó un rotundo “te amo”, rodeado de otros dos corazones. Si bien la publicación se llenó rápidamente de “me gusta”, tiene los comentarios cerrados. En paralelo, la cuenta de Instagram de Ballester figura como privada, por lo cual no puede verse si la compartió o si le agregó algún mensaje extra.

Daniela Ballester y Daniel Osvaldo eligieron disipar los rumores de crisis con un carrete de fotos (Instagram)

A finales del año pasado, cuando la relación había dejado de ser un secreto a voces y los protagonistas la habían confirmado en sus respectivas cuentas de Instagram, la periodista dio detalles de cuándo había comenzado el noviazgo. “Ya te contaron, hace tres meses”, dijo la conductora en un improvisado móvil con el programa Socios del espectáculo (El Trece).

En ese entonces, mientras se encontraba a bordo de su auto, la periodista habló sobre cómo vivía los primeros momentos junto a Osvaldo y se encargó de aclarar distintas versiones de cómo pasarían sus días de relax. “Estoy súper bien, súper feliz, estamos muy pero muy contentos”, sostuvo Ballester, negando las versiones acerca de que compartirían las vacaciones. Sin embargo, tras los videos que circularon, y las fotos que el músico publicó, se dio a entender que se trataba de una estrategia de distracción.

Daniela Ballester sonríe frente a la cámara de Daniel Osvaldo para dar cuenta que su relación continúa afianzándose (Instagram)

Una de sus primeras fotos juntos fue cuando viajaban en el auto de Osvaldo. En ese entonces, el exdelantero publicó una imagen en la que se los veía a ambos dentro del auto del músico, distendidos y abrazados, sonriendo para la selfie. De este modo, el deportista arrobó a su novia, quien compartió también la misma publicación en sus propias historias de Instagram. Junto a la foto, Osvaldo escribió, parafraseando parte de la canción de Ratones Paranoicos que había utilizado: “Quisiera que esto dure para siempre” junto a un emoji de un corazón celeste, que su novia reposteó sumando tres corazones rojos.