Los Nara en las redes: el tierno video de Valentino López con su hermana en Londres y el divertido challenge que Francesca e Isabella le hicieron a su abuela en Estambul

El tierno video de Valentino López con su hermana Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson (Video: Instagram)

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que más sabe jugar con su imagen pública y tener a sus millones de seguidores atentos a sus redes sociales tanto a nivel nacional como internacional. La mediática lleva un reality en las plataformas digitales compartiendo el minuto a minuto de los viajes que realiza, sus trabajos y la rutina con sus hijos.

Te puede interesar: L-Gante habló de Mauro Icardi e hizo una curiosa reflexión sobre su relación con Wanda Nara

En ese sentido, tanto Valentino, Constantino y Benedicto fruto de la relación de Wanda con Maxi López, como Isabella y Francesca de su matrimonio con Mauro Icardi también generan lo mismo en los internautas quienes les regalan miles de clicks, reproducciones y me gusta en cada contenido que suben.

Así fue el caso de Valentino, el hijo mayor de la mediática quien en las últimas horas conoció a su hermana Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson, nacida el pasado 31 de marzo de 2023. Así lo demostraron los propios protagonistas tras compartir cada una de las instancias de esa visita a Inglaterra, país donde reside el deportista desde hace varios años.

Te puede interesar: El sentido mensaje de Wanda Nara por el cumpleaños de su hija: “Ojalá siempre podamos cumplir tus sueños”

La primera imagen del encuentro entre hermanos fue compartida con afecto por Maxi en sus redes sociales, acompañada de la canción “Love is in the air”. En dicha publicación, el futbolista de las inferiores de River aparece sosteniendo a su hermana entre sus brazos, con la descripción “@official_valentino.lopez y la sister”, luego compartida la instantánea por el menor en sus respectivas redes.

Valentino, Elle y Maxi López en Londres (Instagram)

Cabe recordar que Valentino tomó la decisión de no mudarse con su madre, sus hermanos e Icardi a Estambul, prefiriendo permanecer solo en Buenos Aires para continuar su formación futbolística en las inferiores de River Plate. Ante ello, la conductora expresó su dolor pero también su orgullo por la independencia de su hijo y compartió imágenes de la despedida de Valentino en el aeropuerto, momentos antes de partir hacia la Argentina, subrayando el profundo amor de madre con las palabras: “Aunque duela, el acto más grande de amor que podemos hacer es dejar volar por sus sueños a quien amamos. Por más que se nos rompa el corazón”.

Te puede interesar: Las imágenes de Wanda Nara y Mauro Icardi filmando un videoclip en una favela de San Pablo

Este domingo el exfutbolista también subió otro video de su hijo mayor jugando con la pequeña y lo que parece ser un peluche de un pulpo violeta que hace ruido. En ese mismo audiovisual que Maxi subió a sus historias de Instagram donde tiene más de once millones de seguidores, se puede ver al adolescente besando a su hermanita en la frente, un cariñoso gesto de amor.

Paralelamente, también este domingo Wanda compartió un divertido video de sus hijas desde Estambul el cual generó gran repercusión para sus 16 millones y medio de fanáticos. “Qué difícil es vestirlas”, expresó la conductora en el texto de la publicación el cual tuvo más de 38 mil me gusta y dos millones de reproducciones en solo cinco horas.

Francesca e Isabella Icardi se quejaron de un regalo que les hizo Wanda y lo pusieron a prueba con la opinión de su abuela Nora (Video: Instagram)

“Mi mamá siempre nos compra vestidos preppy que no nos gustan. Entonces si Nora dice tres veces qué lindos nos los quedamos, sino mamá los tiene que devolver”, afirmaron las pequeñas a coro luego de ver el vestido de la lujosa marca de lujo Gucci que le compró a las dos iguales. El mismo era en color celeste repleto de florecitas y tul.

Acto seguido las hermanas fueron en busca de su abuela quien dijo. “Ay, están hermosas, me encanta. Me hacen acordar a Zaira y Wanda yo las vestía así a las dos igualitas”, sostuvo la nona de las menores mientras tanto Francesca como Isabella se reían porque su abuela no decía la palabra clave que habían pactado. Por su parte, Isi agregó: “Ella nos compra cosas preppy y usa cosas cancheras como estas botas”, reconoció mostrando unas de lluvia de la marca Chanel. “Bueno mamá, listo. Es muy feo de verdad, vamos a devolverlo”, concluyó Franchu lo que generó la risa de Wanda y de Nora. “Qué desagradecidas, y a mi no me entra eso”, concluyeron a coro.