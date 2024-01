Valentino López y el emotivo encuentro con su hermana Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Valentino López tiene en sus brazos a Elle, mientras Maxi López disfruta de la escena (IG officialmaxilopez)

Un momento muy especial vivió Valentino López en las últimas horas al conocer a su hermana Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson, nacida el pasado 31 de marzo de 2023. Tal como lo demostraron los propios protagonistas al presentar cada una de las instancias de esa visita a Inglaterra, país donde reside el deportista desde hace varios años.

La primera imagen del encuentro entre hermanos fue compartida con afecto por Maxi en sus redes sociales, acompañada de la canción “Love is in the air”. En dicha publicación, el futbolista de las inferiores de River aparece sosteniendo a su hermana entre sus brazos, con la descripción “@official_valentino.lopez y la sister”, luego compartida la instantánea por el menor en sus respectivas redes.

Cabe recordar que Valentino tomó la decisión de no mudarse con su madre, Wanda Nara sus hermanos y Mauro Icardi a Estambul, prefiriendo permanecer solo en Buenos Aires para continuar su formación futbolística. Ante ello, la conductora expresó su dolor pero también su orgullo por la independencia de su hijo y compartió imágenes de la despedida de Valentino en el aeropuerto, momentos antes de partir hacia la Argentina, subrayando el profundo amor de madre con las palabras: “Aunque duela, el acto más grande de amor que podemos hacer es dejar volar por sus sueños a quien amamos. Por más que se nos rompa el corazón”.

Valentino López junto con Elle (IG officialmaxilopez)

En las foto que subió Nara se puede apreciar el vínculo de Valentino con su familia y el cariño de sus hermanos, que lo acompañaron al aeropuerto, y especialmente por el abrazo que recibió de su hermana menor Isabella Icardi, quien no quería soltarlo ni despedirse de él. A través de las redes sociales, Wanda permite a diario a sus seguidores ser parte de estos momentos familiares, compartiendo no solo las alegrías sino también las tristezas que conlleva la distancia.

En tanto, Maxi y Daniela eligieron Birmingham, en el corazón de Inglaterra, como el lugar para establecer su hogar y criar a su hija. La pareja que se formó en Italia en 2014, tiempo después de que López se separara de Wanda, reside actualmente en una casa con vistas panorámicas inigualables, a la vez que se erige como una de las más destacadas de la región.

Maxi López junto con su mujer Daniela Christiansson y su hija Elle

Es importante mencionar que, antes de establecerse en Birmingham, la pareja residía en Italia, en una lujosa mansión con vistas a la montaña. Sin embargo, decidieron dar un giro en sus vidas y buscar un nuevo comienzo en el Reino Unido, donde ahora disfrutan de la tranquilidad y belleza de su actual hogar.

La actividad en redes sociales de la pareja permite a sus seguidores e interesados obtener un vistazo de la intimidad de este hogar. Tanto López como Christiansson comparten frecuentemente imágenes que revelan diferentes rincones de la casa, desde espacios interiores hasta las majestuosas vistas panorámicas que ofrece la propiedad.