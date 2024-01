Emmanuel reveló que su esposo le fue infiel días antes de entrar a GH: “Descubrí cosas”

Emmanuel contó que un mes antes de entrar a Gran Hermano descubrió que su marido le fue infiel (Video: “Gran Hermano”, Telefe)

La llegada de Virginia Demo a la casa de Gran Hermano -quien ingresó el jueves por la noche en reemplazo de Carla, que abandonó el reality por voluntad propia- revolucionó el juego para todos los participantes. Los que siguen en carrera hacia la final -buscando obtener el premio mayor de 50 millones de pesos- recibieron con buena predisposición a la humorista y standapera.

La mujer -que aseguró que tiene “muchos años” y que se tatuó el pecho “para tapar las arrugas”- es conocida en las redes sociales y también en sus espectáculos por hacer monólogos y humor sobre sexo. “Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios, que hay un montón, a nivel sexual”, dijo en su presentación.

Y apenas unas horas después de haber ingresado a la casa más famosa del país, compartió una charla con algunos participantes en los que ellos terminaron abriéndose y contando detalles de su intimidad que incluso no habían contado antes, desde que comenzó el certamen, un mes atrás.

Así las cosas, Emmanuel Vich reveló que un mes antes de ingresar a Gran Hermano descubrió que su marido, con quien está casado hace 11 años, le había infiel con un compañero de trabajo. Su esposo se llama Nicolás Suar, es militar de la Fuerza Aérea y despidió con muchos besos y abrazos al peluquero cordobés el día que comenzó el reality más famoso del país.

“¿Estás súper bien con tu pareja?”, le preguntó Virginia durante una charla de la que también participaron Furia, Joel, Lucía, Agostina y Florencia. “No”, respondió Emmanuel y sorprendió a sus propios compañeros que advirtieron que no estaban al tanto de la situación, excepto algunos a quienes sí les había contado en la intimidad.

“No, no lo quería contar.¿Ya lo conté? Ya venía todo medio podrido. Justo descubrí cosas de un mes. De él. Me cagó (palabra que se utiliza como sinónimo de engaño) con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea”, detalló el joven de 31 años que sueña con triunfar como artista pop.

Emmanuel Vich junto a su marido, Nicolás Suar (Instagram)

“Antes de entrar lo perdoné. No me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro empecé a recordar palabras y cosas...”, agregó Emmanuel que no terminó la frase, y, atenta a su relato, Virginia analizó las situación. “... a elaborar cosas que sucedieron y que te dijo. Y te diste cuenta de que era una cagada”.

Ante la afirmación de su compañero, la nueva participante le dio un consejo que coincidió con las palabras que previamente le había dicho Furia: “Cuando salgas verás qué onda. Ahora sentite libre y después se verá. Total, vos lo perdonaste, y si mañana te tiene que perdonar algo... y sino, se separarán y a la mierda. Tenés una a favor”.

Entonces, el participante hizo una confesión que no pareció sorprender a sus compañeros. “Bueno, a mí me gusta alguien de acá adentro, pero no puedo”, aseguró y de inmediato todos aseguraron que se trataba de Joel Ojeda, que estaba sentado a su lado. Lo que motivó a Virginia a hacerle una serie de preguntas al joven. “¿Y vos tenés novia? ¿Qué inclinación tenés?”, quiso saber la nueva jugadora. “Soy hetero”, contestó él.

“¿No sos bisexual? ¿No tuviste nunca una atracción por el sexo opuesto?”, siguió indagando la standapera. “Atracción no”, aseguró Joel y amplió su respuesta: “Sí tuve una experiencia, pero fue eso nada más. Fue una experiencia positiva, pero no sentí atracción. Siento que uno para saber, tiene que conocer. No me pintó, no lo siento”.

“Por supuesto. Lógico”, avaló Virginia y le hizo una broma a Emmanuel: “Estás al horno”. De inmediato, el cordobés aclaró que no es Joel quien le gusta dentro de la casa. “Es obvio que es él, gordi”, insistieron sus compañeras.

El mal momento del marido de Emmanuel

Semanas atrás, Nicolás Suar fue víctima de un violento robo en la vía pública en Córdoba. Todo sucedió cuando transitaba en su auto sobre circunvalación y se le rompió el vehículo, motivo por el cual debió detener su marcha y llamar a una grúa. “Estuve cinco minutos sentado en el auto, miré para el costado y tenía a uno de los delincuentes del lado del acompañante, a dos de frente, uno al costado y otro que estaba dando vueltas”, contó la pareja de Emmanuel en diálogo con Georgina Barbarossa en su programa matutino de Telefe.

“Estaban muy encaprichados con llevarse el auto y como no se lo podían llevar, me empezaron a pegar entre cuatro mientras otro me sacaba todas las cosas del auto”, continuó quien debió ser hospitalizado debido a las heridas. “Me abrieron todo el tablero del auto, me sacaron todas las cosas del baúl, hasta la rueda de auxilio se querían llevar”, agregó sobre el mal momento que atravesó. “Cuando empiezo a caminar para el control veo que viene la grúa del auto y después, atrás, el patrullero, así que llegó la grúa antes que la policía”, siguió Nicolás Suar.