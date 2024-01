Furia de GH habló de los golpes que sufrió en la vida: “Aprendí cosas dolorosas, fuertes e impactantes”

Furia de Gran Hermano habló de los golpes que sufrió en la vida: “Me enseñó cosas dolorosas, fuertes e impactantes” (Video: Directv GO)

Este jueves la producción de Gran Hermano le propuso un divertido juego a los participantes para que se conozcan un poco más. En un momento, Juliana Scaglione más conocida como Furia se abrió con el resto de sus compañeros y mostró un lado mucho más personal de ella, algo que nunca lo había hecho hasta ahora en términos del juego.

Allí expresó su lado más sensible y confesó los duros momentos que debió atravesar en su vida para poder salir adelante. Fue Manzana quien la eligió cuando le tocó decir quién era para él la persona que cree que “guarda un gran secreto” de los integrantes del ciclo.

“Pienso que mi compañera (Furia) de a poquito la conocemos más... Siento que es una gran jugadora, gran estratega... Y siento que siento que quizás tiene unos pares de secretos en su cabeza”, comenzó diciendo el artista tucumano. Al escucharlo, la participante asintió con la cabeza y tomó la palabra para explicar por qué es así. “Para qué vine acá, para que entiendan por qué soy tan buena estratega y jugadora”, comenzó diciendo Furia considerándose una de las concursantes con más personalidad.

“Creo que hasta acá he logrado grandes cosas, pero se me acabó el equipo, vamos a ver qué se viene”, aseguró la participante quien reveló que tras las salidas de Catalina y Carla, se quedó sin grupo pero que ahora hará otro: “La vida me enseñó cosas dolorosas, fuertes e impactantes. Y creo que sé detectar automáticamente el tipo de persona que son cada uno y se como van a actuar conmigo”, agregó Juliana.

Por su parte, la participante se abrió con el resto de la casa: “Pero por el hecho de que afuera, en la vida, tuve que aprender... conocí narcisistas, gente que me cagó, gente que me dejó en pelotas mal, incluso mis hermanos... Uh, es re fuerte lo que estoy diciendo”, insistió Furia.

“Me acostumbré a bancármela sola, sé que puedo construir grandes cosas sola y no le tengo miedo a la soledad. Por eso creo que soy una gran estratega, porque me las banqué como una reina. Creo que tengo un poder enorme. Todos lo tenemos y tienen que descubrirlo”, enfatizó captando la atención del resto de los participantes quienes la escucharon atentamente.

“También la vida me enseñó a no caerme. En los peores momentos no me caí. Mi cable a tierra fue entrenar. No me fui a fumar un porro o a drogarme, ni hacerme mierda, me enganché con eso y fue lo mejor de mi vida, así que eso”, cerró y acto seguido todos la aplaudieron tras su mini discurso.

La hermana de Furia reveló cómo es la jugadora en la intimidad

Georgina, la hermana de Furia, habló del juego de la participante más polémica de GH (Video: Canal 9)

Amada y odiada por igual, con Furia no parece haber término medio dentro de la casa. Polémica, divertida, gritona, en cuestión de semanas supo confrontar con diversos jugadores y ganarse al público con sus ocurrencias. Sin embargo, con una personalidad tan cambiante, mucha gente se preguntó si era realmente así en la cotidianeidad. En ese sentido, una de sus hermanas dio una nota confesó cómo sé comporta Juliana fuera del juego.

“Para nuestra familia no sorprende porque la conocemos y sabemos que es así, me encanta que le esté pasando esto porque es su sueño, está cumpliendo su sueño”, comenzó explicando su hermana Georgina al ser entrevistada en el programa El Impertinente, en NetTv.

Además, su familiar sostiene que tiene mucho más para dar: “Es icónica, y esto que está haciendo yo ya lo sabía, ustedes se van a seguir sorprendiendo por las variantes que tiene. En la familia somos de sacar mucho las caretas de los demás, quedan todos muy locos con nosotros, o nos aman un montón o nos odian mucho”, destacó la joven a Tomás Dente.

Luego, al ser consultada por su forma espontánea de responder y por la genuinidad de su personalidad, Georgina sostuvo: “La veo igual que cuando está con nosotros en casa. Somos todos así, regraciosos y remalos cuando nos enojamos”.