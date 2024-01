Después de irse de GH, Carla supo que le desvalijaron su casa y su exmarido la acusó de abandonar a sus hijos

Desvalijaron la casa de Chula de Gran Hermano (Video: A la Barbarossa, Telefe)

Carla De Stefano estuvo apenas un mes adentro de la casa de Gran Hermano y decidió por su propia voluntad abandonarla para reencontrarse con sus hijos. Así fue como el martes pasado, la exintegrante del reality de Telefe se despidió de sus compañeros y volvió a su vida en el exterior. Entre lágrimas, la comerciante se abrazó con todos, en especial con las personas con quienes formó un vínculo estrecho, entre ellas Juliana, alias Furia y Agostina.

Luego de su paso por El Debate de GH, en donde los panelistas la increparon fuertemente por sus acciones y sus dichos adentro de la casa, en particular Eliana Guercio con quien tuvo un duro enfrentamiento al aire, Carla, a quien todos llaman Chula, estuvo invitada al programa A la Barbarossa, de Telefe. Este jueves por la mañana, en diálogo con Georgina Barbarossa, la mujer contó los problemas que tuvo que afrontar desde que salió del certamen. No bien puso un pie afuera del juego, Carla se enteró que hacía unos días le habían desvalijado su casa para robarle sus pertenencias, entre ellas su camioneta. Por otra parte, también su expareja y padre de sus hijos le puso una medida cautelar en la Justicia.

En esta oportunidad, la que puso en palabras todo lo que le ocurrió a Chula fue una de las panelistas del programa, Pía Shaw. “Lo cuento porque Carla me autorizó a decirlo”, comenzó diciendo mientras enumeró todos los hechos. Acto seguido, la exparticipante de GH agregó: “Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todos los sillones, los tajearon, me levantaron la madera de los techos, me rompieron los colchones y desarmaron todos los roperos buscando dinero”, detalló de manera sentida.

“Rompieron todo y cuando se fueron agarraron las llaves del auto y me robaron la camioneta”, explicó Chula, mientras también confesó que ella había tenido un presentimiento de que ocurría algo malo cuando estaba adentro del juego. Pero este no fue el único problema que tuvo. “Además, mi exmarido al verme en la casa y después de que Santiago del Moro me preguntó por la no obligación alimentaria que él ejerce desde hace 6 años con sus tres hijos, mis hijos en común con él, mandó una trabajadora social porque hizo una denuncia en minoridad diciendo que yo había dejado a mis tres hijos abandonados en el hogar”, relató.

En realidad, esta medida cautelar que le impuso su expareja fue para que ella no lo mencionara con su nombre adentro de la casa más famosa del país. Indignada, Carla explicó cómo fue el proceso. “Fue al Juzgado de Familia N°1 de San Isidro, donde hace 6 años que tengo el juicio y todavía no tengo una sentencia firme por alimentos”, afirmó. “Tengo ‘alimentos provisorios’ por 17 mil pesos por tres chicos desde hace un mes y medio que, encima, no me los paga”, siguió visiblemente molesta. “Lo hizo para jorobar porque entré a Gran Hermano y expuse que hace años que no se hace cargo de los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad”, concluyó.

Cabe recordar que unos días antes de retirarse del certamen, Chula confesó la dura enfermedad que le tocó atravesar. “Yo perdí una teta y tuve miedo a la muerte, a los 40 años me enfrenté con el miedo a morirme y yo que ahora estoy con mis seres queridos les digo que lo más importante en la vida son los valores, tener salud y tener afecto, y cuidar los afectos, y que si no tienen salud no tienen nada. Pueden tener toda la guita del mundo, todos los bienes del mundo, pero sin salud no tienen nada, y tener salud y una vida llena de bienes, pero en soledad, sin afectos válidos, verdaderos, familia, no se disfruta igual”, confesó adelante de sus compañeros.