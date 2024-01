Laurita Fernández habló de sus nuevos desafíos, su pasión por el teatro y el apoyo de su novio: “Se sabe mis canciones y personajes”

Laurita Fernández habló de sus nuevos proyectos y su relación con su novio

Con la piel bronceada y una voz que transmite una paz única, Laurita Fernández dejó atrás el relax de las playas de Punta del Este y se prepara para empezar un año cargado de desafíos. Con las energías renovadas, la actriz se sumó al reestreno de Matilda, mientras que, en paralelo, ensaya junto a su novio, para su debut en Legalmente Rubia.

Tras unas breves vacaciones en Uruguay, la artista comienza su año laboral retomando el éxito teatral que la vio brillar en el Gran Rex. Así, de espaldas al escenario donde maravilló a miles de personas, la conductora cuenta, en una charla con Teleshow, cómo vivió el verano y qué objetivos tiene en 2024: “Me tomé unos poquitos días de vacaciones que tenía, me los iba a tomar después de Matilda, pero Legalmente Rubia se adelantó. Entonces, dije, me los tomo para cortar un poquito el año”.

Luego de participar del suceso teatral del 2023, y tras deslumbrar a más de 130.000 espectadores, la actriz retoma el papel de la señorita Miel. Pero antes de volver a darle vida a la querida docente de Matilda, Laurita comenzó a practicar desde la costa. Rodeada de la tranquilidad de la playa y el mar de Uruguay, Fernández pasaba sus días viendo videos y repasando las letras de sus obras junto a una amiga y su pareja, Claudio ‘Peluca’ Brusca.

Laurita Fernández interpreta a la Señorita Miel en la obra Matilda (Foto: prensa Matilda)

“Quería llegar ya con todo fresco en la cabeza, así que volví y ya tenía todo en su lugar y con muchas ansias, más que las del estreno, porque esta vez ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar y todo lo hermoso que vamos a vivir. Y como es la despedida, queremos disfrutar cada función y cada minuto que nos queda juntos”, sostuvo la actriz.

Entre una mezcla de ansiedad y emoción, la conductora vive intensamente las últimas semanas personificando a la maestra de la niña, con quien tiene varias similitudes. Será la última oportunidad para evolucionar con el personaje, algo que busca hacer la actriz en cada presentación.

Desde la tranquilidad de su voz hasta el cariño por los niños, Laurita también encontró varias coincidencias con la personalidad de la Señorita Miel, aunque también ciertas diferencias que se transforman en desafíos. “Quizás mucho amor por los chicos. Hay una dulzura muy característica de ella que quizás yo me puedo sentir identificada o representada. Y también tiene muchos aspectos muy distintos a cómo soy yo o cómo me muevo, cómo gesticulo y bueno, eso también representa un desafío, pero es un personaje muy querible. Le tenía cariño de haber visto la película, entonces era cómo lograr hacer lo propio pero manteniendo ese espíritu que es muy hermoso”, sostuvo Fernández, quien se despedirá del papel en estas cuatro semanas, siendo el 13 de febrero el último día en cartel.

Laurita Fernández interpreta a la Señorita Miel en la obra Matilda (Foto: prensa Matilda)

Una vez culminado su trabajo en el Gran Rex, la artista se trasladará al Teatro Liceo donde protagonizará, desde marzo, Legalmente Rubia. A meses de su estreno, la conductora ya empezó el proceso para dar vida a la icónica Elle Woods, interpretada en la película por Reese Witherspoon. “Un peliculón también, que se hizo la versión teatral y es un show que lo va a tener todo: música, baile y humor. La van a pasar increíble con un elencazo que, cuando lo conozcan, les va a encantar”, sostuvo Fernández.

La obra cuenta la historia de una joven que decide seguir a su novio a la Universidad y empezar la carrera de Derecho, para así reconquistarlo. Sin embargo, se da cuenta que insertarse en ese mundo no es nada fácil. A partir de ahí empieza a enfrentar diversos prejuicios, a romper esquemas y se percata que no necesita de nada ni de nadie para alcanzar sus objetivos.

Al respecto de esta mirada en la sociedad, Laurita resalta la importancia del mensaje en la obra y de su valor para cientos de mujeres que pasan por un contexto similar aún en la actualidad: “De hecho el eslogan, podríamos decir del show, es: ‘los prejuicios pasaron de moda’. Creo que eso dice muchas cosas, ¿no? Y que pese a que es una película de hace varios años, tiene mucha actualidad. Si ves la historia y el trasfondo de eso, de esos prejuicios y cómo uno señala o ya piensa que una persona va a ser de una manera u otra, o encaja en un lugar o en otro por cómo es o por su apariencia. Bueno, sí, sigue pasando, entonces está buenísimo el tema y el trasfondo que tiene este show también”.

Laurita Fernández y su novio, Claudio Brusca, compartieron sus vacaciones en Uruguay (Foto: Instagram)

Pero entre tantas obras y proyectos, el apoyo de su familia, y sobre todo de su pareja, Claudio Brusca, tienen un rol clave. Son esos momentos libres en los que la escuchan, la respaldan y la ayudan a prepararse para sus desafíos. “Sí, me recontra bancan, me acompañan. No tengo palabras. Siempre están. Y bueno, ni hablar Pelu, como pareja nos súper acompañamos. Él ahora está en Punta del Este, haciendo un streaming, pero viene después del reestreno de Matilda para acá y ya vamos a volver a compartir. Precioso. Nos sabemos acompañar muy bien”, resaltó la actriz.

A mediados del año pasado, el productor le había dado a su novia un regalo especial tras su primera temporada en Matilda. Al llegar a su departamento, ella se encontró con un chocolate en la puerta junto a un tierno mensaje que él le dedico: “Lo hiciste Señorita Miel, te amo”. Claramente emocionada, la actriz compartió con sus seguidores de Instagram el tierno gesto y escribió: “Les deseo a todos a un Claudio en sus vidas”.

Tras unos meses saliendo, la pareja confirmó su relación a finales de octubre de 2022, desde entonces comparten viajes, trabajo y se apoyan en sus proyectos. Tal es así que Peluca la ayuda con los diálogos de sus obras y hasta se sabe todo sobre cada personaje: “Sí, Matilda pobre ya se la sabe, se sabe todas las canciones de tantas veces que la vio, y de tantas veces que me escuchó ensayar. Además, se hacía todos los personajes. Y ahora sabe que se va a saber las de Legalmente Rubia también. Capaz que se tiñe de rubio eh, le digo que haga un DePaul, para estar a tono con la obra”. Así, con energías renovadas y la compañía de sus seres queridos, Laurita Fernández está lista para convertir el 2024 en su año.