Isabel es la nueva eliminada de Gran Hermano y sus compañeros reaccionaron con lágrimas, gritos y festejos

Isabel eliminada de Gran Hermano (Telefe)

Pasadas las Fiestas, la tradicional gala de expulsión de Gran Hermano retomó sus emisiones regulares de los domingos. Así, entre los cinco nominados, Carla, Isabel, Rosina, Catalina y Nicolás, uno de ellos abandonó la casa de forma definitiva. Durante la prueba semanal, Alan Simone se había convertido en el líder de los “hermanitos”, quien debió tener precaución para evitar repetir los errores observados por Gran Hermano en las dos ocasiones en que Martín Ku estuvo en ese lugar.

Así, después de una jornada muy tensa de votación y salvación, en esta última emisión tuvo lugar la gala de eliminación, cargada de tensión. Como suele suceder, Santiago del Moro, conductor del ciclo, va sacando jugadores de la competencia de forma gradual. Fue así como Rosina, Florencia y Nicolás fueron los primeros salvados de la noche por el voto del público. Ante ello y como era de esperarse según las encuestas en las redes sociales, Carla e Isabel quedaron enfrentadas ante la decisión del “soberano”.

Los participantes reaccionaron a la salida de Isabel: gritos, llantos y festejos

Muy cerca de la medianoche, sobre en mano, el conductor dio por finalizada la incógnita: “Quien abandona la casa más famosa del mundo es Isabel”. Sin inmutarse, la participante destacó: “Les dije, chicos, que me iba”. Así, mientras ella continuaba parada en su lugar, otros concursantes fueron a abrazar y a darle consuelo, mientras otros festejaban que Carla aún sea parte de la convivencia. “Ahí voy para allá, Santi, estoy re bien, estoy contenta”, destacaba, en tanto, la nueva eliminada. “No se pongan tristes porque yo estoy feliz”, continuaba repitiendo mientras abrazaba a algunos de sus compañeros.

Mientras tanto, en otro de los ambientes de la casa, un grito se hacía imposible de obviar, y era el de Furia, quien sentada en el piso junto a la puerta de El confesionario, comenzó a gritar: “Gracias, gente, gracias”. De inmediato, Catalina fue derecho a abrazarla, en señal de triunfo, para luego, mirando a cámara, destacar también a los gritos: “Se ve todo, se ve todo, la puta madre”, dando a entender que la salida de Isabel, con el 56,6% de votos negativos, se debió a una serie de situaciones en que se vio envuelta y que más allá de lo que sucede dentrno la casa, el público llegó a notar.

La salida de Isabel de Gran Hermano (Telefé Prensa)

Otra de las cosas que la noche de este domingo llegó a notar el público es que sin quererlo, Del Moro rompió una de las reglas básicas del ciclo, que es el aislamiento. En un momento en que charlaba con los participantes y destacaba posibles acciones a realizar el 14 de febrero, día de los enamorados, les preguntó con quiénes fantaseaban pasar ese día. “Carla, vos con Huguito. O va sola y se toca”, afirmó entre risas, aludiendo a la pareja de la comerciante de Villa Celina.

Fue en ese instante en que el conductor expresó: “¿Se puede decir eso a esta hora, no? Si, si, 22:42″. Este hecho no pasó por alto en las redes ni en la casa, y mientras Carla gritó sorprendida, los espectadores también notaron que Del Moro les dijo qué hora era, dato del exterior que los participantes no deberían conocer.

La casa tenía una división en dos grandes grupos, uno encabezado por Juliana “Furia” y el otro por Isabel. Ahora deberán reamarse y ver de qué manera plantean el juego, ante la partida de la participante platense. Como era de esperarse en el grupo comandado por Furia quedaron más que satisfechos y festejaron la partida de la mujer de 65 años.

Isabel De Negri es abuela, profesora de taekwondo y ella misma en el casting para entrar a Gran Hermano se definió como “diva anónima” y una “borracha conocida” en relación a su actividad como sommelier. En su video de presentación no dejo ningún detalle sin contar y mostrar. Hizo sin pudor un baile sensual y dejó más que declaraciones picantes: “No tengo vergüenza ni culpa” y además recordó que su mamá fue quien le dijo: “Vas a tener sexo donde quieras, cuando quieras y como quieras”. Cuando le tocó hablar de sus cualidades dijo que era muy buena cocinera, me van a amar cuando les cocine. Reconoció que para ella entrar en GH era empezar otro vida totalmente distinta a a la que estaba llevando y también deslizó que luego de entrar al programa, tal vez su vida sea otra, y agregó: “Tal vez termine en la calle Corrientes”. Muy provocativa se autodefinió como “el Alfa” de la casa, en alusión al polémico participante de la edición anterior.