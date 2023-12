Fredy Villarreal debutó con Los Mosqueteros del Rey en Carlos Paz: “Es reconfortante escuchar la risa de los niños”

Fredy Villarreal lleva el humor a todos los ámbitos de su vida. Desde sus comienzos en VideoMatch junto a Marcelo Tinelli se ocupó de hacer reír al público. Y así fue logrando un lugar destacado en el ambiente artístico. Pero además de comediante, Fredy tiene la capacidad de conjugar el humor con la actuación. En ese sentido, sus representaciones tienen un plus que los espectadores agradecen cada vez que se presenta sobre un escenario.

Carlos Paz es uno de los lugares que cada verano lo recibe con grandes expectativas. En esta oportunidad, el actor debutó con Los Mosqueteros del Rey, la pieza teatral que comparte junto a Nicolás Cabré, Jorge Suárez y Nicolás Scarpino. Allí, durante 90 minutos consiguen hacer una obra que tiene a la risa como máxima protagonista. En diálogo con Teleshow, Fredy cuenta cómo está transitando este momento y cuáles son las expectativas para esta nueva temporada de verano.

“La obra debutó de una manera hermosa. Estamos muy contentos por el resultado”, comienza detallando. “Había como una incertidumbre sobre cómo iba a funcionar la obra acá porque en Buenos Aires andaba muy bien. Pero yo no soy de los que piensan que hay dos públicos, uno en Buenos Aires y otro aquí en Córdoba. Aquí el público es más federal, digamos, aunque en Buenos Aires nos vienen a ver a todos lados, incluso en forma internacional también, porque vienen uruguayos, paraguayos, chilenos”, explica.

Más adelante, el actor se refiere a la felicidad que le ocasiona hacer un espectáculo para todas las edades. “Acá la verdad que la recepción fue más bonita de lo esperado. Se notó que la gente lo pasó bárbaro. A diferencia de lo que pasa en Capital, aquí el público que viene a ver la obra lo hace con la familia, y en la familia hay niños, y la risa de los niños es cautivante, es hermosa escucharla. Es fresca, es reconfortante, es inocente, es divina. Y la obra tiene mucho que ver con esta obra, para que la disfruten los chicos”, destaca. “Así que bueno, el verano tiene esto, ¿no? La familia sale completa y lo disfrutan todos. Es una obra para toda la familia. Ya nació, que a veces se dice, bueno, estamos por parir. Ya nació y nació muy bien. Con una sonrisa de oreja a oreja el estreno. Así que estamos felices. Creemos que vamos a tener una temporada estupenda en cuanto a que le guste a la gente. Después veremos cómo se ajusta todo por el momento que pasamos, ¿verdad?.

Para concluir Villarreal afirma que la mejor publicidad de la obra es la gente que va a verla. “Lo más importante es saber que la obra gustó muchísimo, y que el boca a boca también es muy importante y dependemos de eso. Es la mejor publicidad que tenemos. Hacer un buen producto y no porque nosotros impongamos un mensaje desde un cartel o desde una publicidad o desde un carrito por la calle o un panfleto. La mejor publicidad es aquel que vino a verla y se desvive con su entorno para decir ‘por favor, vayan a verla’. Como cuando uno ve una buena película o una buena serie y dice ‘mirala porque es buenísima’. Y hasta que vos no la ves no te deja tranquilo. Así que bueno, eso sucedió con la obra”, cierra con el entusiasmo por comenzar una nueva temporada haciendo lo que ama. “Todos para uno y uno para todos”, reza el leitmotiv de esta obra consagrada, que debutó por primera vez en Teatro Candilejas 1, en Villa Carlos Paz. Con sus trajes de smoking, sus espadas y sus looks particulares los 4 actores hacen reír a los espectadores desde el comienzo hasta el fin.